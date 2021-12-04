Blinken, Irak'taki DEAŞ saldırılarından kaygı duyduklarını açıkladı - Son Dakika

Blinken, Irak'taki DEAŞ saldırılarından kaygı duyduklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak'ın Mahmur ilçesinde 10 peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısından kaygı duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak'ın Mahmur ilçesinde 10 peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısından kaygı duyduklarını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Blinken, "ABD, dün Mahmur ilçesinde 10 peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırı da dahil olmak üzere, Irak genelinde DEAŞ saldırılarının tırmanmasından derin endişe duyuyor. Bu saldırılarda ölen ve yaralananların ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi. ABD'li Bakan, ülkesinin DEAŞ'ı kalıcı bir şekilde yenme çabaları kapsamında Irak'ta peşmerge ve Irak güvenlik güçlerine desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

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