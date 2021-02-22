Blinken, İran nükleer anlaşmasının kapsamını genişletme arayışında olduklarını söyledi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer programına ilişkin 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasının, İran'ın balistik füze geliştirme ve bölgede istikrar bozucu faaliyetlerine de hitap edecek şekilde genişletmeye çalıştıklarını belirtti.

Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde sanal olarak düzenlenen "Üst Düzey Silahsızlanma Konferansı"nda konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve geldikten iki hafta sonra Rusya ile 2011'de yenilenen Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nı (New START) uzattığını hatırlatan Blinken, Washington'un Moskova ile stratejik istikrar ve yeni ortaya çıkan güvenlik tehditlerini da ele almaya hazır olduğunu vurguladı.

Blinken, Çin'in nükleer silah kapasitesine de değinerek, "ABD, Çin'in provokatif ve tehlikeli silah geliştirme programlarına yönelik daha büyük bir şeffaflık beklemektedir ve onların, nükleer silahlarla teşkil ettiği tehdidi azaltmaya çalışmaktadır." dedi.

İran nükleer anlaşmasının kapsamını genişletme teklifi

İran'ın nükleer silah elde etmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Blinken, "Bunu başarmanın en iyi yolu diplomasidir." ifadesini kullandı.

Biden'ın, İran OKEP koşullarını yerine getirdiği takdirde ABD'nin de üzerine düşeni yapacağına yönelik sözlerini hatırlatan Blinken, İran nükleer anlaşmasına dönüş konusunda şu değerlendirmede bulundu:

"Ortak ve müttefiklerimizle çalışarak, OKEP'i genişletme, güçlendirme ve İran'ın balistik füze geliştirme, yayma faaliyetleri ile bölgede istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerine de hitap etme arayışında olacağız. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile yaptığı anlaşmalara ve uluslararası yükümlülüklerine uymalıdır."

Rusya'nın muhalifleri zehirlemesini gündeme getirdi

Kitle imha silah kullanımının artık sınırları aşan bir tehdit haline geldiğine işaret eden Blinken, Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanan Beşşar Esed rejimine diplomatik ve askeri destek vermesini eleştirdi.

Blinken, Rus yönetiminin muhaliflere karşı kimyasal maddeler kullandığını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rusya, geçen yaz muhalif lider Aleksey Navalnıy, Mart 2018'de eski istihbarat personeli Sergei Skripal ve kızı Yulia dahil kendi vatandaşlarına kimyasal silahlarla suikast düzenledi. Saldırılar, İngiltere'de oldu ve İngiliz vatandaşları bu olaylardan yaralandı ve öldü. Bu faaliyetleri kınıyoruz. Rusya ve Suriye'yi Kimyasal Silah Sözleşmesine uyma çağrısında bulunuyoruz."