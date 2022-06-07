Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü - Son Dakika
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Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

07.06.2022 06:22
Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Washington'daki görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Washington'daki görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, ABD ile Katar arasındaki ekonomiden savunmaya kadar pek çok konu başlığı kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Rusya- Ukrayna savaşının bölgedeki yansımaları, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ve diğer bölgesel konular da Blinken ile Al Sani görüşmesinde masada yer aldı.

Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü - Son Dakika

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