Blinken, Kuleba ile görüşmesinde Ukrayna'da artan sivil ölümlerini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Blinken, Kuleba ile görüşmesinde Ukrayna'da artan sivil ölümlerini kınadı

08.03.2022 06:51
Blinken, Kuleba ile görüşmesinde Ukrayna'da artan sivil ölümlerini kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını ve artan sivil ölümlerini kınadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını ve artan sivil ölümlerini kınadığı bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Kuleba'nın telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, görüşmede iki bakanın ABD'nin Ukrayna halkına ve hükümetine verdiği desteği görüştüğünü ve Bakan Blinken'ın "Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını ve artan sivil ölümlerini kınadığını" ifade etti.

Sözcü, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Kuleba, Putin'in tercih savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştü. Bakan, ABD'nin Rusya'nın önceden tasarlanmış ve sebepsiz saldırılarına direnmeye devam eden cesur Ukrayna halkıyla sarsılmaz dayanışmasını yineledi." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz' Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Rusya saldırıyı seçti, bununla mücadele etmeliyiz' Blinken: 'Rusya saldırmayı seçerse NATO topraklarını savunacağız' Blinken: 'Rusya saldırmayı seçerse NATO topraklarını savunacağız'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, Kuleba ile görüşmesinde Ukrayna'da artan sivil ölümlerini kınadı - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 06:57:17. #1.11#
SON DAKİKA: Blinken, Kuleba ile görüşmesinde Ukrayna'da artan sivil ölümlerini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement