Blinken: "NATO müttefikleri, ABD ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun iş birliği var" - Son Dakika
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Blinken: "NATO müttefikleri, ABD ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun iş birliği var"

05.03.2022 15:54
Blinken: "NATO müttefikleri, ABD ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun iş birliği var"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesi, NATO müttefikleri ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun bir iş birliği olduğunu belirterek, "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın dediği gibi, NATO topraklarının her karışını savunacağız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesi, NATO müttefikleri ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun bir iş birliği olduğunu belirterek, "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın dediği gibi, NATO topraklarının her karışını savunacağız." dedi.

Blinken, Polonya'nın Rzeszow şehrinde Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, burada yaptığı konuşmada, Polonya'nın Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını kolaylaştırmak için çok şey yaptığının altını çizerek, "NATO müttefikleri, Polonya ile ABD arasında yoğun bir iş birliği var ve hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylemek yerinde olacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin, 30 Ocak'tan bu yana Polonya'da konuşlandırdığı askeri personel sayısını 2 katından fazla artırdığına işaret eden Blinken, "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın dediği gibi, NATO topraklarının her karışını savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün itibarıyla yüz binlerce kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçerek, şiddetten kaçmak zorunda kaldığını dile getirdi.

ABD yönetiminin, Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan mültecileri desteklediği ve ilerleyen günlerde de insani desteğe devam edeceğinin altını çizen Blinken, öte yandan, Polonya'daki ve bölgedeki ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da Ukrayna'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardımcı olmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Blinken, "Bu kriz anında, milyonlarca Ukraynalı için ve Avrupa'nın güvenliği tehlikedeyken Ukrayna'dan ayrılan Amerikalılara yardım etmek için Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova'da sınırın yakınında konuşlanmış destek ekiplerimiz de var." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca, Polonya'nın Rusya-Ukrayna savaşı sonrası meydana gelen insani krize yanıt vermede öncü rol oynadığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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