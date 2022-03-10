Blinken, Özbek mevkidaşı Kamilov ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika
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Blinken, Özbek mevkidaşı Kamilov ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

10.03.2022 07:42
Blinken, Özbek mevkidaşı Kamilov ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile görüşmesinde, Özbekistan'ın Ukrayna ve Afganistan'a yönelik insani yardımlarını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile görüşmesinde, Özbekistan'ın Ukrayna ve Afganistan'a yönelik insani yardımlarını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ile Kamilov arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı tüm yönleriyle ele alındı.

Blinken, Özbekistan'ın hem Ukrayna'da hem de Afganistan'daki insani kriz karşısında ortaya koyduğu insani yardım çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. İki bakan ayrıca Özbekistan'daki son durumu ve diğer bölgesel meseleleri ele aldı.

Blinken, Kuleba ile görüştü

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüşen Blinken, bir kez daha ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın Rusya'nın saldırılarını, bu saldırılarda hayatını kaybeden sivillerle ilgili son durumu ve muhtemel diplomasi çabalarını kapsamlı şekilde ele aldığı bildirildi.

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Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, Özbek mevkidaşı Kamilov ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika


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