Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pakistan Dışişleri Bakanı Butto Zerdari ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve bölgesel güvenliği görüştü.

Toplantı öncesi basına açıklamada bulunan Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gıda güvenliği toplantısı için New York'ta olduklarını belirtti.

Blinken, "Bu konu, tüm dünyada gördüğümüz bir sınamadır. Gıda güvensizliği konusunda önceden var olan bir durum vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığı ile dramatik şekilde şiddetlendi ve gıda güvencesi olmayanlara 40 milyon kişi daha eklendi. Bu yüzden bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın gıda güvenliği konusundaki çabalarına katılmasından memnun olduğunu ifade eden Blinken, "Bunun ötesinde, birlikte çalıştığımız birçok konuyu konuşmamız için bu önemli bir fırsat." dedi.

Blinken, ABD ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari bağları güçlendirmeye odaklanacaklarını ve Pakistan'ın G-77 başkanlığı kapsamında ABD ile G-77 grubu arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari de son jeopolitik olayların gıda güvenliği durumunu kötüleştirdiğini belirtti.

Zerdari, "Pakistan gibi ülkeler iklim değişikliğinden bölgedeki sorunlara kadar bir dizi sorun nedeniyle gıda güvenliği, su güvenliği, enerji güvensizliği gibi konularda zaten zorluklarla karşı karşıya. Dolayısıyla bu özel girişim çok hoş ve önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının görüşme sonrası yaptığı açıklamada, iki bakanın "iklim, yatırım, ticaret ve sağlık konularında ortaklığın genişletilmesinin yanı sıra insandan insana bağları görüştüğü" ifade edildi.

Açıklamada bakanların ABD-Pakistan iş birliğinin, bölgesel barış, terörle mücadele, Afganistan'ın istikrarı, Ukrayna'ya destek ve demokratik ilkelere katkı sağlamada önemini vurguladıkları kaydedildi.