Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu - Son Dakika
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Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu

15.03.2022 05:02
Blinken, Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan arasında artan gerilimi konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son zamanlarda artan gerilimin yanı sıra bölgesel konuları konuştuğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son zamanlarda artan gerilimin yanı sıra bölgesel konuları konuştuğu bildirildi.

Telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan, ABD-Ermenistan ikili ortaklığının ve ABD'nin Güney Kafkasya için barışçıl, demokratik ve müreffeh bir geleceği teşvik etme taahhüdünün devam eden önemini vurguladı." ifadesini kullandı.

Price, başta Karabağ sorunu olmak üzere Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin de ele alındığını kaydederken, "Ermeni ve Azeri güçleri arasında gerilimlerin arttığına ilişkin son raporlara dikkat çeken Bakan, taraflara, tüm önemli sorunlara kapsamlı çözümler bulmak için itidal göstermeleri ve diplomatik angajmanları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu." bilgisini paylaştı.

Blinken'ın, Ermenistan'da demokratik reformların sürdürülmesini istediğini kaydeden Price, Rusya- Ukrayna savaşının da gündeme geldiğini aktardı.

Sözcü Price, Bliken'ın, Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı Rusya ve Belarus yönetimleri ile bunlara destek verenlere hesap sormaya devam edeceklerini söylediğini belirtti.

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Kaynak: AA

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