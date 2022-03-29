Blinken: "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok" - Son Dakika
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Blinken: "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok"

29.03.2022 19:27
Blinken: "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret için geldiği Fas'ta Rusya'ya savaşı durdurması, askerlerini çekmesi çağrısı yaparak, "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret için geldiği Fas'ta Rusya'ya savaşı durdurması, askerlerini çekmesi çağrısı yaparak, "Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fas'ın başkenti Rabat'ta Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu. Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'da "acımasızca muamelede" bulduğunu vurgulayarak, "Rusya'nın saldırıları Ukraynalı çocukların yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere alan açmalıdır" dedi.

Ukraynalıların savaşın gölgesinde müzakerelere başlayabilecek cesarette olduklarına vurgulayan Blinken, "Ancak Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadelerini kullandı. Blinken, "Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz. Dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında Rusya var" dedi.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken, dün akşam Fas'a gelmişti. Blinken'in Fas ziyareti yarın sona erecek.

(Enes Yıldırım/İHA)

Blinken: Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok
Blinken: Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

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Kaynak: İHA

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