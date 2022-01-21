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Blinken, Rusya'nın ya diplomasi ya da çatışma yolunu seçeceğini söyledi - Son Dakika

Blinken, Rusya'nın ya diplomasi ya da çatışma yolunu seçeceğini söyledi

21.01.2022 17:55
Blinken, Rusya'nın ya diplomasi ya da çatışma yolunu seçeceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hedeflerinin Ukrayna'daki gerilimi düşürmek olduğunu belirterek, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor, ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hedeflerinin Ukrayna'daki gerilimi düşürmek olduğunu belirterek, " Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor, ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir." dedi.

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüştüğü toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erdi.

Pek çok tarihi görüşmenin yapıldığı Cenevre'de göl kenarındaki President Wilson Hotel'deki görüşmenin ardından önce Lavrov, ardından Blinken ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

Blinken, ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin pozisyonunun, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olacağını belirterek, "Hedefimiz, Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi düşürmek üzere diplomatik veya diğer gerekli adımları atıp atmayacağını belirlemek ve farklılıklarımızı diyalog yoluyla çözüme kavuşturmaktır." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 16 Haziran 2021'de yine Cenevre'de bir araya geldiğini anımsatan Blinken, "Birkaç kez telefonda veya video konferans yoluyla konuştular. Eğer bir sonuca varırsak ve Rus tarafı da sorunları çözmenin en iyi yolunun müzakereleri sürdürmek olduğuna karar verirse, biz görüşmeleri sürdürmeye kesinlikle hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'nın bizim endişelerimizi anlamasını istiyoruz"

Blinken, "Rusya'nın önünde iki yol bulunuyor, ya diplomasi yolunu seçer ya da çatışmayı tercih edebilir. Rusya'nın endişelerine karşılık vermeye hazırız ve biz de Rusya'nın bizim endişelerimizi anlamasını istiyoruz." dedi.

Konuşmasında sık sık Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde müttefikleriyle birlikte sert yanıt vereceklerini tekrarlayan Blinken, "Eğer herhangi bir Rus kuvveti Ukrayna sınırını geçerse, bu bir işgaldir. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle buna hızlı, şiddetli ve müşterek bir yanıt verilecektir." ifadesini kullandı.

Putin ve Biden yine görüşebilir

Blinken, Ukrayna krizine ilişkin, "Rusya eğer Ukrayna'ya saldırma niyeti olmadığına dair dünyayı ikna etmek istiyorsa, Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birlikleri geri çekerek gerilimi düşürmek ve bugün yaptığımız gibi diyalog kurmakla başlayabilir." ifadesini kullandı.

Biden ile Putin'in Ukrayna krizi üzerine yeniden görüşme ihtimaline dair soruya ise Blinken, "Eğer iki başkanın görüşmesi ve konuşması, süreci ilerletmek için faydalı ve yapıcı olacaksa biz tamamen hazırız." şeklinde cevap verdi.

İran ile 2015 Nükleer Anlaşması'na geri dönülebilir

Blinken ayrıca Lavrov ile görüşmesinde İran'ın nükleer programını ele aldıkları bilgisini paylaştı ve İran ile 2015'te varılan Nükleer Anlaşma'ya dönülmesi için Rusya'nın İran üzerinde etkisini kullanmasını ümit ettiğini belirtti.

İran ile ilerleyen haftalarda bir anlaşmaya varılmazsa, 2015'teki Nükleer Anlaşma'ya dönülmesinin imkansız olacağını vurgulayan Blinken, "Müzakereleri başarılı bir sonuca ulaştırmak ve her tarafın endişesini ele alabilmek için dar bir pencere halen açık." dedi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, Rusya'nın ya diplomasi ya da çatışma yolunu seçeceğini söyledi - Son Dakika


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