Blinken: "Rusya, Pandora'nın kutusunu açacaktır" - Son Dakika
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Blinken: "Rusya, Pandora'nın kutusunu açacaktır"

04.03.2022 20:56
Blinken: "Rusya, Pandora'nın kutusunu açacaktır"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Pandora'nın kutusunu açacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, " Rusya, Pandora'nın kutusunu açacaktır" dedi.

Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ve Rus lider Vladimir Putin'e yönelik açıklamalarda bulundu. Blinken, "Başkan Putin'in seçtiği savaşla gerçek insanlar, anneler, babalar, çocuklar için korkunç sonuçları olan bir savaşla karşı karşıyayız. Televizyonda bu görüntüleri görüyoruz ve bu durumun durması gerekiyor. Durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Blinken, "İki dünya savaşından sonra, herkes için barış ve güvenliği korumak için Başkan Putin'in her gün korkunç bir şekilde ihlal ettiği ilkeleri birlikte belirledik. Bunlar, bir başka ülkenin sınırlarını zorla değiştirmek veya ele geçirmek, bir ülkenin vatandaşlarının gelecekleri hakkında yapacakları tercihleri bir başkasına dayatamayacağı ilkesi. Putin'in şu anda yaptığı gibi bu ilkelere meydan okunmasına izin verirsek, bu sadece bizim için değil, tüm dünya için Pandora'nın kutusunu açacaktır" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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