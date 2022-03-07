Blinken: "Rusya saldırmayı seçerse NATO topraklarını savunacağız" - Son Dakika
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Blinken: "Rusya saldırmayı seçerse NATO topraklarını savunacağız"

07.03.2022 14:41
Blinken: "Rusya saldırmayı seçerse NATO topraklarını savunacağız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna krizine yönelik NATO müttefikleri ile koordinasyonu sürdürdüklerini belirterek, "NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilirse NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya- Ukrayna krizine yönelik NATO müttefikleri ile koordinasyonu sürdürdüklerini belirterek, "NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilirse NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yankıları sürerken, Kiev'e en büyük desteği veren ülkelerden biri olan ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Siyasi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Litvanya'da konuşan Blinken, Rusya-Ukrayna krizi konusunda NATO müttefikleri ile koordinasyonu sürdürdüklerini söyledi. "Uçaklar teyakkuzda bekliyor. Müttefiklerimizle iletişimi sürdürüyoruz" diyen Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenlik haklarını alenen ihlal ettiğini yineledi. Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı atacağımızı söylediğimiz adımları attık" ifadelerini kullandı. NATO üyesi ülkelere yönelik muhtemel bir Rusya saldırısına atıfta bulunan Blinken, "Rusya saldırı yönünde bir seçim yaparsa gerekeni yapmaya hazırız. NATO topraklarına herhangi bir saldırı gerçekleşirse NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı. ABD ve Litvanya'nın Ukrayna'nın yanında olacağının altını çizen Blinken, NATO'nun doğu kanadına 7 bin ek birlik konuşlandırıldığını hatırlattı.

"RUSYA'YA YÖNELİK BASKIYI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Rusya'ya Batı dünyası tarafından uygulanan yaptırımların işe yaradığına değinen Blinken, Moskova'nın neredeyse sıfıra yaklaştığını ifade etti. Uygulanan ihracat tedbirleri ve ticaret kısıtlamalarını hatırlatan Blinken, "Rusya çok orantısız bir saldırıda bulundu. Bu yüzden Rusya'ya yönelik baskıyı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Blinken, Ukrayna'nın er ya da geç zaferi elde edeceğini de vurguladı.

(Burak Ersoy/ İHA)

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Kaynak: İHA

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