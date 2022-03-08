Blinken, Rusya'yı Ukrayna'da insani yardımlara izin vermeye çağırdı - Son Dakika
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Blinken, Rusya'yı Ukrayna'da insani yardımlara izin vermeye çağırdı

08.03.2022 15:24
Blinken, Rusya'yı Ukrayna'da insani yardımlara izin vermeye çağırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki çatışmalarda zarar gören sivillere insani yardım ulaştırılmasına müsaade edilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'daki çatışmalarda zarar gören sivillere insani yardım ulaştırılmasına müsaade edilmesi için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Baltık ülkeleri turu kapsamında Estonya'da Başbakan Kaja Kallas ile bir araya gelen Blinken, ortak basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşına dair konuştu.

Blinken, şimdiye kadar Ukrayna'da 1,7 milyonun üzerinde sivilin ülkeyi terk ettiğini ve 800 binin üzerinde kişinin yerinden edildiğini kaydederek "Çok daha fazla kişi ülkeyi terk etmek istiyor fakat dışarı çıkamıyor." dedi.

Ülkede sivil can kayıplarının artışına dair haberlerden endişe duyduğunu vurgulayan Blinken, "Gıda, su ve ilaca erişimi kesilen sivillere yardım ulaştırılması için Rusya'ya, bölgede insani yardıma müsaade etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu Rus halkının savaşı değil"

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 10 milyar dolarlık yardımın, bölgede güvenlik, ekonomi ve insani yardım alanında ihtiyaçları gidereceğinin altını çizdi.

Artan gerilimde en büyük bedeli Rus halkının ödediğini hatırlatan Blinken, "Bu Rus halkının savaşı değildir. Bu Putin'in, bağımsız ve demokratik bir ülkeyi zapt etmek için başlattığı bir savaştır." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Rusya'nın barışçıl yollarla bu krizi çözmek istemesi durumunda "Ukrayna'da başlattığı savaşı bitirmesi gerektiğini" vurguladı.

Limanlar Rus gemilerine kapatılmalı

Estonya Başbakanı Kallas da "Ukrayna'da yaşananlar, bağımsızlığın ne kadar değerli bir şey olduğunu ve ne kadar saldırgan bir komşumuz olduğunu bize anlatıyor." diye konuştu.

Uluslararası camianın önceliğinin, Rusya'nın dünyadan tecrit edilmesi olduğunu kaydeden Kallas, "Yeni gerçekliğe uyum sağlamalı, savunma sistemlerimizde değişiklikler yapmalı ve en kötüsü için hazırlanmalıyız." dedi.

Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların yanı sıra kripto para birimlerinin de yasaklanması gerektiğini belirten Kallas, "Limanlarımızı Rus gemilerine kapatmalıyız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, Rusya'yı Ukrayna'da insani yardımlara izin vermeye çağırdı - Son Dakika


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