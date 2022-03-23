Blinken, Stoltenberg ve Rau ile Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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Blinken, Stoltenberg ve Rau ile Ukrayna'yı görüştü

23.03.2022 00:22
Blinken, Stoltenberg ve Rau ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Rusya- Ukrayna savaşındaki son durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Stoltenberg ile 24 Mart'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde gelişmeleri ele aldı.

İki isim, NATO ittifakının Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları karşısında bir bütün halinde ve koordineli şekilde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı ve Ukrayna'ya insani yardımların daha hızlı şekilde ulaştırılması gerektiği konusunu görüştü.

Blinken ayrıca Rau ile görüşerek ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya'ya yapacağı ziyaret ve Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu değerlendirdi.

Biden perşembe günü Brüksel'de NATO zirvesine katılacak, cumartesi günü ise Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova'da bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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