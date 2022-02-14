Üye Girişi
Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika

Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

14.02.2022 18:56
Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Başkanı Dmitro Kuleba ile telefonda Rusya'nın tehditlerini ve ülkesinin Ukrayna'ya verdiği destek başta olmak üzere son durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Başkanı Dmitro Kuleba ile telefonda Rusya'nın tehditlerini ve ülkesinin Ukrayna'ya verdiği destek başta olmak üzere son durumu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakan, ABD ve ortaklarının, ekonomik ve finansal istikrar da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızda birlik içinde olduklarını kaydetti." ifadelerine yer verildi.

Blinken'ın mevkidaşına, ABD'nin acil önceliğinin gerginliği azaltma çabalarını desteklemek olduğunu bildirdiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısının hızlı, koordineli ve güçlü bir yanıtla karşılanacağını vurguladı." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:13 İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi! Yeni fiyatlar 5 gün sonra geçerli olacak
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement