Blinken, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Blinken, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadı

04.04.2022 08:17
Blinken, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin öldürülmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınadı.

Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve bulunan cesetlere yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri bilgi paylaşacaklarını dile getirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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