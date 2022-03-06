Blinken, Ukrayna-Polonya sınırında mevkidaşı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
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Blinken, Ukrayna-Polonya sınırında mevkidaşı Kuleba ile görüştü

06.03.2022 00:49
Blinken, Ukrayna-Polonya sınırında mevkidaşı Kuleba ile görüştü

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

Blinken, Twitter hesabından Kuleba ile gerçekleştirdiği Polonya-Ukrayna sınırındaki buluşmasından fotoğraflar paylaştı.

Polonya'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı, paylaşımında, "Bugün arkadaşım Kuleba ile Polonya-Ukrayna sınırında buluşmak ilham vericiydi." cümlesine yer verdi.

Blinken, "O ve Zelenskiy'in gösterdiği liderlik ve cesaret olağanüstü. ABD ve dünya onlarla ve Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışma göstermek için bölgede bulunan Blinken'in mevkidaşı Kuleba ile sınırda yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 45 dakika görüştüğü ve ikilinin, Kiev'e daha fazla silah yardımı ile Rusya üzerinde uluslararası baskıyı artırma konusunda konuştukları kaydedildi.

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Kaynak: AA

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