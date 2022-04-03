Blinken, Ukrayna savaşını "Putin için stratejik bir yenilgi" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Blinken, Ukrayna savaşını "Putin için stratejik bir yenilgi" olarak nitelendirdi

03.04.2022 23:17
Blinken, Ukrayna savaşını "Putin için stratejik bir yenilgi" olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "stratejik bir yenilgi" olduğuna inandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "stratejik bir yenilgi" olduğuna inandığını söyledi.

Amerikan NBC televizyonuna bağlanan Blinken, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Putin'in politik gücünün zayıflayıp zayıflamadığına ilişkin soruya yanıt beren Blinken, Putin'in iktidarına ilişkin değerlendirmenin Rus halkına kaldığını söyledi.

Blinken, "Bunun (savaşın) Putin için şimdiden stratejik bir yenilgi olduğuna inansam da Ukrayna'da her gün yol açtığı ölüm ve yıkım, televizyonlarımızda ve sosyal medyada yer alan görüntüler korkunç. Bunları sona erdirmek için önemli bir isteğimiz var." diye konuştu.

Sunucunun "Burada zaman kimin tarafında? Bu eğer bir altı ay daha uzayacaksa, Ukrayna ordusu dayanabilir mi? Avrupa ittifakı ayakta kalabilir mi? Putin ekonomik olarak hayatta kalabilir mi?" sorusuna Blinken şu yanıtı verdi:

"İşin esasına bakacak olursak, Putin'in Ukrayna'yı kendi iradesine tabi kılma ve onların iradesini inkar etme, egemenliğini ve bağımsızlığını elinden alma amacına bakacak olursak, zaman kesinlikle Vladimir Putin'in tarafında değil. Çünkü, dediğim gibi, egemen ve bağımsız Ukrayna, Vladimir Putin'in iktidarda olduğundan çok daha uzun süre varlığını sürdüreceğini gösterdi.

Ancak asıl soru, yine de zamanla ne olacağıdır. Bu devam ederse ne kadar ölüm, ne kadar yıkım olacak? ve bu korkunç. Dolayısıyla buna son vermede bizim önemli bir çıkarımız var, Ukraynalıların buna son vermek için güçlü bir çıkarı var. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bunu yapmanın yolu, Ukrayna'ya mümkün olan en güçlü desteği vermek, kendi savunmamızı güçlendirirken Rusya'ya elimizden geldiğince baskı yapmaktır. Yaptığımız tam olarak bu."

CNN Televizyonuna da bağlanan Blinken, Putin'in Ukrayna'ya boyun eğdirmek, Rusya'nın gücünü göstermek ve Batı blokunu bölmek gibi amaçlarının olduğunu ancak şu anda bu üç amacı da gerçekleştirmede başarısız olduğunu savundu.

Blinken, Rus ordusunun düşük performans gösterdiğini ve Rus ekonomisinin sallandığını buna karşı Batı ve NATO ittifakının hiç olmadığı kadar kenetlendiğini söyledi.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, Ukrayna savaşını 'Putin için stratejik bir yenilgi' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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