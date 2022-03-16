Blinken, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Blinken, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

16.03.2022 22:34
Blinken, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin yanı sıra Ukrayna'ya sağladığı yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin yanı sıra Ukrayna'ya sağladığı yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüklerini bildirdi.

İki bakanın Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştüğünü belirten Price, şunları kaydetti:

"Blinken, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği destek ayrıca kışkırtılmamış ve acımasız savaşından dolayı Putin'den hesap sorma çabaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür etti."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika


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