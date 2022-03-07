Blinken: "Ukraynalıların, Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var" - Son Dakika
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Blinken: "Ukraynalıların, Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var"

07.03.2022 08:32
Blinken: "Ukraynalıların, Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin öldürülmesi halinde Ukraynalıların hükümetin sürekliliği konusunda planı olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD basınına verdiği röportajda, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna üzerindeki uçuşa yasak bölge ve Polonya'dan Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan savaş uçakları hakkında konuşan Blinken, "Şu anda Polonyalı dostlarımızla, bu savaş uçaklarını Ukraynalılara vermeyi seçerlerse ihtiyaçlarını karşılamak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz" dedi.

Blinken, "NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkelerindeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla her zaman olduğu gibi yakın bir şekilde çalışıyorum ve hep birlikte Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için adımlar atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin defalarca bunun son günleri olabileceğini söylediği hatırlatılan ve "Rusya onu öldürürse, sonucu ne olur?" sorusuna ise Blinken, "Zelenskiy'nin, gösterdiği liderlik dikkat çekicidir. Sadece bir gün önce arkadaşım ve meslektaşım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'daydım. Ukraynalıların, şu ya da bu şekilde hükümetin sürekliliği olarak adlandırdığımız şeyin olduğundan emin olmak için hakkında konuşamayacağım veya hiçbir ayrıntıya giremeyeceğim planları var" dedi.

(İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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