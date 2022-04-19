Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Kudüs'teki olayları görüştü - Son Dakika
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Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Kudüs'teki olayları görüştü

19.04.2022 17:32
Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Kudüs'teki olayları görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda İsrail ve Filistin'de tırmanan gerilimi ve Kudüs'teki olayları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda İsrail ve Filistin'de tırmanan gerilimi ve Kudüs'teki olayları görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ve Safadi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Price görüşmede, iki bakanın Batı Şeria ile Küdüs'te İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimi ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Harem-i Şerif'teki şiddet olaylarını ele aldığını kaydetti.

İki bakanın, İsraillilerin ve Filistinlilerin gerilimi tırmandıran eylem ve söylemlerden kaçınarak şiddet döngüsünü sona erdirmeye çalışmasının önemine işaret ettiğini belirten Price, "Bakan Blinken, Harem-i Şerif/Tapınak Dağı'ndaki tarihi statükoyu korumanın önemini vurguladı ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki Müslüman kutsal mekanların hamisi olarak özel rolünü takdir etti. Bakan, ABD'nin bölgede istikrar taahhüdünü ve İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli çözüme desteğini yeniden teyit etti." ifadesini kullandı.

Aksa'daki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Ürdün, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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