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Blinkne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile tırmanan Rusya- Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

Blinkne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile tırmanan Rusya- Ukrayna krizini görüştü

12.02.2022 04:08
Blinkne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile tırmanan Rusya- Ukrayna krizini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenleme tehdidini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenleme tehdidini görüştü.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba ile telefonda görüştü ve olası bir Rus saldırganlığının giderek artan tehdidi karşısında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği yeniden teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı her türlü saldırısı durumunda Moskova'ya hızlı, ve şiddetli bedeller ödetileceğinin altını çizdiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakan, Rusya'nın Ukrayna'da ve Ukrayna sınırına yakın bölgelerde herhangi bir kışkırtma olmaksızın devam ettirdiği asker ve teçhizat yığınağına karşı gerilimi azaltma çağrıları; savunma ve caydırıcılık önlemlerini artırmaya yönelik çabaları hakkında bilgi verdi. ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğinde bağlı olduğunu vurguladı."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinkne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile tırmanan Rusya- Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Blinkne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile tırmanan Rusya- Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika
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