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Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor - Son Dakika

Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor

05.02.2022 03:21
Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor

Blizzard, uzun zamandır beklenen Warcraft mobil oyununu doğruladı ve tarihini açıkladı.

Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla birçok oyun şirketi mobil sektörüne atılmış durumda.

Bir yıl önce bugün, yayıncı firma birden fazla ücretsiz Warcraft mobil oyununun geliştirme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Warcraft mobil geliyor, şimdilik adı belli olmayan yapım Activision-Blizzard'ın 2021 4. çeyrek raporunda yer alan 2022 planları arasında yer alıyor.

Blizzard, 2022 de birçok Warcraft içeriği geliştiriyor. Bunların arasında World of Warcraft ve Hearthstone için yeni içerikler ve mobil platformlar için Warcraft oyunu bulunuyor.

Warcraft Mobile, 2022'de Çıkacak!

Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor

Aktarılan bilgiye göre efsane MMORPG oyunu Warcraft Mobile, 2022 yılı içerisinde çıkacak.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor - Son Dakika


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