Blizzard Entertainment 30. yılını kutluyor! BlizzConline etkinliği ne zaman?

Merakla takip edilen Blizzard Entertainment oyunları ve etkinliği hakkında detaylar, geçtiğimiz günlerde BlizzConline etkinliğinde ele alındı.

BLIZZARD ENTERTAINMENT OYUNLARI

World of Warcraft (Windows ve Mac çıkış tarihi 23 Kasım 2004) dünyanın en popüler abonelik tabanlı çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu. Azeroth adlı fantastik dünyada geçen WoW, oyuncuları efsanelerle, büyülerle, dayanışmayla ve sonsuz macerayla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu serüveni 140 milyondan fazla oyuncu tecrübe etti.

Oyuncular 13 ırk, 12 sınıf ve Alliance ya da Horde tarafları arasından seçim yapabiliyor.

Son yayınlanan genişleme paketi Shadowlands™, oyuncuları Azeroth'un öteki dünyasına yolluyor.

Blizzard 2009 yılından bu yana oyun içi pet satışı aracılığıyla hayır işleri için 17 milyon Amerikan dolarına yakın para topladı.

World Of Warcraft Classic (eklenme tarihi 26 Ağustos 2019), genişleme paketleri öncesindeki orijinal WoW deneyimini yeniden yaratıyor.

Overwatch® (Windows, PS4 ve Xbox One çıkış tarihi 26 Mayıs 2016, Switch çıkış tarihi 15 Ekim 2019) takım tabanlı bir nişancılık oyunu. Dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen renkli ve çok çeşitli kahramanlardan oluşan kadrosunun hepsi özgün, akıl almaz silahlara, inanılmaz yeteneklere sahip.

Takım çalışmasını ödüllendiren oyunda oyuncular Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod ve çeşitli Arcade modlarında hedefleri ele geçirmek için güç birliği yapıyor.

Overwatch 100'den fazla Yılın Oyunu ödülü aldı ve 50 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Overwatch 2 ise geliştirme aşamasında (çıkış platformları daha sonra açıklanacak).

Hearthstone® (Windows, Mac, iOS ve Android çıkış tarihi 11 Mart 2014) aldatıcı basitlikte fakat akıl almaz eğlenceli oynanışıyla ücretsiz oynanabilen bir dijital kart oyunu. Oyun gürül gürül yanan bir han şöminesinin başında yapılan dostça karşılaşmalardan ibaret ve kısa ama tempolu düellolardan oluşuyor.

Oyunun son çıkan genişleme paketi, Kasım 2020 tarihli Madness at the Darkmoon Faire

Hearthstone'da genişleme paketlerinin yanı sıra birbirinden son derece farklı oynanış tarzları sunan ayrı oyun modları bulunuyor.

Hearthstone çıkışından bu yana 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Diablo® III (Windows, Mac, PS3, Xbox 360 ve PS4 çıkış tarihi 15 Mayıs 2012; Switch çıkış tarihi 2 Kasım 2018), Blizzard'ın tür belirleyici nitelikteki aksiyon-rol yapma oyunu serisinin üçüncü bölümü. Karanlık ve iblislerle dolu Sanctuary dünyasında geçen Diablo III, oyuncuları Burning Hells'in yaratık ordularına kafa tutmaya davet ediyor.

Reaper of Souls® genişleme paketinin çıkmasının ardından, seri 30 milyon kopyalık satış rakamına ulaştı.

2017'nin temmuz ayında çıkan Rise of the Necromancer ise Diablo II'den esinlenen yeni bir karakter sınıfı ekledi.

Oyun içi Sezonlar, oyuncuların Normal ya da Hardcore zorluk seviyelerinde yeni bir kahraman açıp sezonluk sıralamalarda yükselerek özel ödüller kazanmasına olanak tanıyor. Sezon sonunda, kaydedilen tüm ilerleme hesapta kalıyor.

Diablo IV (PC ve konsollar için) ve Diablo Immortal (mobil platformlar için) halen geliştiriliyor.

Heroes of the Storm® (Windows ve Mac'te çıkış tarihi 2 Haziran 2015) Blizzard'ın oyun evrenlerinden meşhur kahramanları ve kötü karakterleri Nexus'un Savaş Meydanlarında karşı karşıya getiren, heyecan dolu, ücretsiz oynanan bir MOBA (çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası).

Heroes of the Storm'da her biri kendine özgü harita mekaniklerine sahip çeşitli Savaş Meydanları bulunuyor.

Oyunda Warcraft, StarCraft, Diablo, Overwatch ve Nexus'tan 90 kahraman bulunuyor.

Heroes of the Dorm™, ESPN2 TV kanalında canlı yayınlanan ilk üniversiteler arası espor etkinliği oldu.

StarCraft II (Windows ve Mac çıkış tarihi 27 Temmuz 2010), Blizzard'ın bilim kurgu temalı gerçek zamanlı strateji serisinin son oyunu. Oyun, Dünya'da doğmuş olan terranlar, psişik güçlere sahip protosslar ve ortak akılla hareket eden zergler arasındaki yıldızlararası savaş destanını devam ettiriyor.

StarCraft II üçlemesi, her biri savaşın farklı bir tarafı üzerine odaklanan üç ayrı oyundan oluşuyor: artık ücretsiz oynanabilen Wings of Liberty, Heart of the Swarm ve Legacy of the Void.

Archon Modu ve Co-Op Komutanları, oyunculara oyunu takım olarak oynayabilecekleri yeni yöntemler sunuyor.

Destansı öykü, 2016'da yayınlanan ve 9 görevden oluşan Nova: Covert Ops'la devam ediyor.

StarCraft: Remastered (Windows ve Mac çıkış tarihi 14 Ağustos 2017), Blizzard'ın 1998 tarihli gerçek zamanlı strateji klasiğinin ve onun genişleme paketi Brood War'ın güncellenmiş sürümlerinden oluşuyor.

StarCraft: Remastered, StarCraft'ın 20 yıldan fazla süre boyunca rekabet odaklı oyunların ve esporun temel taşlarından biri haline getiren efsanevi oyun stilini değiştirmeden sunuyor.

Güncellemede eşleştirme, puan tabloları, buluta oyun kaydetme ve özgün StarCraft ile Brood War'un çok oyunculu modlarıyla tam uyumluluk da bulunmakta.

Paketi 4K çözünürlük, geliştirilmiş ses ve diyalog ve illüstrasyonlu hikaye araları tamamlıyor.

Warcraft III: Reforged (Windows ve Mac'te çıkış 28 Ocak 2019), Blizzard'ın 2002 çıkışlı, büyük beğeni toplamış gerçek zamanlı strateji oyunu Warcraft III: Reign of Chaos'un ve onun ödüllü genişleme paketi The Frozen Throne®'un elden geçirilmiş hali.

Warcraft III: Reforged, Warcraft III'ün destansı oynanışını korurken çeşitli denge ve yaşam kalitesi geliştirmeleri de yapıyor.

Özgün oyun deneyimi, daha yüksek kaliteli seslerle ve 4K çözünürlük desteğiyle güncel standartlara tamamen uygun hale getirildi.

Blizzard'ın çevrimiçi oyun oynama hizmeti Battle.net®'in de oyuna entegre edilmesiyle, Warcraft III: Reforged klasik oyunun efsaneleşmiş çok oyunculu deneyimine modern sosyal ve eşleştirme işlevleri ekliyor.

Tamamen yenilenen World Editor, harita yapmayı sevenlere yeni araçlar, yeni olay tetikleri ve daha pek çok içerik sunuyor.

BLIZZARD ENTERTAINMENT ESPOR

Blizzard oyuncu topluluğu, Blizzard Espor sayesinde dünyanın her bölgesinde en sevdikleri oyuncuları ve takımları destekleyebiliyor, amatör turnuvalara katılabiliyor ve yetenekli profesyonellerden oyunlarını nasıl geliştirebileceklerini öğrenenbiliyor.

Yaklaşan espor etkinlikleri hakkında daha geniş bilgi edinmek için www.blizzard.com adresini ziyaret edin ve Esports menüsüne tıklayın.

Pek çok Blizzard oyununun aktif espor toplulukları ve dünyanın her yerinde yıl boyu gerçekleşen etkinlikleri bulunuyor.

2021'de, Blizzard oyunlarının espor müsabakaları toplamda 9 milyon doları aşan ödüller dağıtacak.

2017'de 12 takımla kurulan The Overwatch League™, 2018'de 20 takıma çıktı.

World of Warcraft Arena Championship, 2021'de 14. yılını kutladı.

Blizzard Hearthstone, StarCraft II ve Warcraft III: Reforged esporları için ESL ve Dreamhack ile çalışıyor.

BLIZZARD ENTERTAINMENT ETKİNLİKLERİ: BLIZZCON

Blizzard küresel oyuncu topluluğuyla etkileşim kurmak, en yeni içerikleri göstermek ve dünyanın her yerindeki oyunseverlerin nabzını tutmak için pek çok ülkede gamescom, GDC, PAX, ChinaJoy gibi etkinliklere düzenli olarak katılıyor. Firmanın oyuncularına olan bağlılığı her yıl iki gün süren, 40 binden fazla fiziksel katılımcı ve internetten izleyen milyonlarca seyirci çeken BlizzCon ile kutlanıyor.

BlizzCon ruhunu yaşatacak çevrimiçi bir etkinlik olan BlizzConline, 19-20 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

İlk BlizzCon, 2005 yılının ekim ayında gerçekleşti.

Düzenli olarak Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde düzenlenen BlizzCon; iki gün boyunca gerçekleşen Blizzard duyurularına, demolara, oyuncu topluluğunun yarıştığı cosplay ve yetenek yarışmalarına, espor şampiyonalarına, bağış amaçlı bir açık artırmaya ve daha pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan 40 bin kişilik bir etkinlik oldu.