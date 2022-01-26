Blizzard hayatta kalma oyunu Geliştiriyor! - Son Dakika
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Blizzard hayatta kalma oyunu Geliştiriyor!

26.01.2022 21:19
Blizzard hayatta kalma oyunu Geliştiriyor!

Blizzard hayatta kalma oyunu geliştirmeye başladı, Microsoft tarafından satın alınmasıyla gündemden düşmeyen Activision-Blizzard, isimsiz bir hayatta kalma oyunu için ekip arkadaşları arıyor.

Blizzard hayatta kalma oyunu geliştirmeye başladı, Microsoft tarafından satın alınmasıyla gündemden düşmeyen Activision Blizzard, isimsiz bir hayatta kalma oyunu için ekip arkadaşları arıyor.

Blizzard, 1991'de kurulmuş, 1994'te çıkardığı World of Warcraft ile ünlenmiş efsane bir firma idi. Kökeni 1979'a dayanan bir oyun dağıtım şirketi Activision ise yıllarca büyük oyunları çatısı altında toplamayı başardı. Öyle ki Activision logosu altında yayımlanmak birçok oyun üreticisi için yıllarca statü belirtisi olmuştur. Bu iki dev firmanın birleşimi ise 2008 de gerçekleşti ve artık "Activision Blizzard" ismi ile anılmaya başladılar. Geçtiğimiz günde tarihin en büyük satın alımlarından biriyle birlikte Microsoft, Activision-Blizzard'ı bünyesine katarak oyun dünyasının kaderini değiştirmişti. Bu satın alımın hemen ardından yeni oyun haberleri gündemimize girmeye başladı.

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Blizzard Yeni Bir Hayatta Kalma Temalı Oyun Geliştiriyor

Microsoft tarafından 70 milyar dolarlık bir bedelle satın alınan Activision-Blizzard'ın önemli parçası Blizzard Entertainment, bugün paylaştığı bir blog yazısında hayatta kalma temalı bir oyun geliştirdiğini açıkladı.

Oyun hakkında bilinen çok fazla detay yok, elimizdeki en önemli bilgi oyunun tamamen yeni bir evrende yer alıyor olması. Bu da yepyeni karakterler, yeni hikayeler ve daha önce görmediğimiz dünyalar demek! Oyuna dair tek görsel medya ise, Blizzard Entertainment Twitter hesabından paylaşılan yukarıdaki görsel. Henüz yolun oldukça başlarında olan bu oyun için Blizzard sıfırdan bir evren kurmak üzere yeni ekip arkadaşları arıyor. Sanat, tasarım, mühendislik departmanları için iş ilanları paylaşıldı bile.

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Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Blizzard hayatta kalma oyunu Geliştiriyor! - Son Dakika

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