Blizzard, yeni Warcraft mobil oyununu duyurdu - Son Dakika
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Blizzard, yeni Warcraft mobil oyununu duyurdu

Blizzard, yeni Warcraft mobil oyununu duyurdu

05.05.2022 08:23

Warcraft Arclight Rumble, Azeroth kahramanlarını kule savunma stratejisi oyununu bir araya getiriyor. Warcraft Arclight Rumble, YouTube'da sinematik fragman ile duyuruldu.

Blizzard tarafından geliştirilen Warcraft Arclight Rumble, Warcraft evreninde geçen ve koleksiyonluk minilerin çılgınca yakın dövüş çatışmalarında savaşmak için canlandığı mobil bir aksiyon strateji oyunudur. Tek oyunculu PvP savaşlarında kafa kafaya gitme, co-op oyun ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla modda oynayın.

WARCRAFT ARCLIGHT RUMBLE DUYURULDU

Warcraft Arclight Rumble ilk olarak Şubat ayında Blizzard'ın üç aylık kazanç raporunda gömülü olarak ortaya çıktı. Yayıncının, yaklaşmakta olan Diablo Immortal eşliğinde mobil Pazar için orijinal içerik oluşturma ve Activision'ın Call of Duty: Mobile ve King's Candy Crush'ına katılma çabasının Blizzard kolunu temsil ediyor.

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WARCRAFT ARCLIGHT RUMBLE FRAGMANI

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Warcraft, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Blizzard, yeni Warcraft mobil oyununu duyurdu - Son Dakika


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