BLN Gümrük ve Lojistik daha hızlı ve güvenli altyapı için 'u seçti - Son Dakika
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BLN Gümrük ve Lojistik daha hızlı ve güvenli altyapı için 'u seçti

6 saat önce

Sektörünün önde gelen şirketlerinden BLN Gümrük ve Lojistik, dijitalleşme sürecinde çözüm ortağı olarak Vodafone Business'ı seçti.

BLN Gümrük ve Lojistik daha hızlı ve güvenli altyapı için 'u seçti, System.String[]

Sektörünün önde gelen şirketlerinden BLN Gümrük ve Lojistik, dijitalleşme sürecinde çözüm ortağı olarak Vodafone Business'ı seçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, işletmelerin, evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla artan bağlantı ve güvenlik taleplerine uygun çözümler sunuyor.

BLN Gümrük ve Lojistik de dijitalleşme sürecinde çözüm ortağı olarak Vodafone Business'ı seçti. BLN, Vodafone Business'ın sunduğu çözümler sayesinde müşterilerine daha hızlı ve daha güvenli hizmet verecek, iş süreçlerini daha verimli yönetebilecek.

BLN'ye kesintisiz hizmet sunan Vodafone Business, sağladığı yedekleme sayesinde veri kaybını önlüyor ve güvenlik sistemiyle de tüm dış tehditlerden korunma imkanı sunuyor.

"Rekabet avantajı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız Vodafone Business olarak gelişen teknolojilerle yeniden şekillenen dünyada, müşterilerinin iş süreçlerini akıllı çözümlerle desteklemeye, verimliliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirtti. Kulaksız şunları aktardı:

"Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sunduğumuz çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. Özellikle koronavirüs ile mücadele sürecinde uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla şirketlerin artan bağlantı ve güvenlik taleplerine uygun çözümler sunuyoruz. BLN Gümrük ve Lojistik de daha güvenli ve hızlı hizmet vermek, iş süreçlerini daha optimum hale getirmek için tercihini Vodafone'dan yana kullandı.

Vodafone Business olarak çözümlerimizle BLN'nin iletişim altyapısını kurup güvenli bir yapıya kavuştururken, iş ortaklarının memnuniyetlerini artırma hedeflerine ulaşmalarına da katkıda bulunuyoruz. Vodafone Grubu olarak 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz. Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, altı yıl üst üste nesnelerin interneti teknolojilerinin lideri ilan edildi. Bu konumumuzdan aldığımız güçle müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz."

-"İş yapış şekillerinin çok daha verimli ve güvenli hale geldi"

BLN Gümrük ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Şehriban Kalanbaklı ise Vodafone Business çözümleri sayesinde iş yapış şekillerinin çok daha verimli ve güvenli hale geldiğini bildirdi.

Kalanbaklı, bu gelişmelerin de nihayetinde müşterilere olumlu olarak yansıdığını dile getirerek, "Eskiden çok büyük yatırım yaptığımız ve devamlı kalite seviyesini yükselttiğimiz IT altyapımızda fiziksel olarak şirketin içindeyken bile nadir de olsa kesintiler ve problemler yaşayabiliyorduk. Vodafone Business çözümlerini kullanmaya başladıktan sonra IT destekli operasyonlarımızın çok daha istikrarlı yürüdüğünü görüyoruz. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyumlu olan veri yönetim sistemimizi yürütürken Vodafone Business çözümleri büyük destek sağlıyor. Artık uzaktan çalışma avantajımız da oluştu ve bu bize olağandışı durumlarda ofis dışında da işlerimizin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlıyor." değerlendirmelerde bulundu.

Veri kaybı önleniyor, koruma kalkanı oluşturuluyor


Açıklamada yer verilen detaylara göre, Vodafone Business, gümrükleme işlemlerinin her aşamasında müşterilerine danışmanlık hizmeti veren BLN'ye veri merkezi ve güvenlik ürün ailesi ile çözüm sunuyor.

IT&network güvenlik, bakım ve destek, veri merkezi sanal sunucu bulundurma ve erişimden oluşan çözümler çerçevesinde müşteriye sağlanan esnek sanal kaynak havuzu ile iş süreçlerinin optimum çalışmasına imkan tanınıyor.

Veri güvenlik çözümleri ile yedekleme hizmetleri aktif hale getirilirken Firewall koruma hizmetleri ile güvenli koruma kalkanı sağlanıyor. Ofis 365 ile de müşterinin verdiği hizmetler bulut ortamına taşınıyor.

Vodafone Grubu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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