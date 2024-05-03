Block, Yeni Bitcoin Hamlesini Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Block, Yeni Bitcoin Hamlesini Duyurdu

Block (eski adıyla Square), birinci çeyrek gelir raporunda analist beklentilerini aşarak dikkat çekti. Şirket, hisse başına 0,85 dolar kazanç bildirerek beklenen 0,72 doları aştı ve 5,97 milyar dolarlık geliriyle tahminleri geride bıraktı. Bitcoin alımlarını artıracağını ve bu süreci diğer firmalar için de mümkün kılacak bir hazine yönetimi planını hayata geçireceğini duyurdu.

03.05.2024 14:14  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Block, analist beklentilerini aşan birinci çeyrek gelir raporunu açıkladı ve yatırımcıların dikkatini çekti. Şirket, bitcoin alımlarını artırma ve bu süreci diğer firmalar için de mümkün kılacak bir hazine yönetimi planını hayata geçireceğini duyurdu.

Block, Yeni Bitcoin Stratejisiyle Dikkat Çekiyor

Block (eski adıyla Square), analistlerin öngördüğü rakamları aşan birinci çeyrek gelir raporu sonrasında Perşembe günkü işlem seansında hisselerinde artış yaşandı. Şirket, beklenen 0,72 dolar yerine hisse başına 0,85 dolar kazanç bildirdi ve 5,97 milyar dolarlık geliriyle analistlerin 5,82 milyar dolarlık tahminlerini geride bıraktı. Ayrıca, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 2,09 milyar dolar brüt kâra ulaştı.

Jack Dorsey'in liderlik ettiği Block, bilançosuna daha fazla Bitcoin ekleyeceğini ve bu süreci diğer şirketler için de mümkün kılacak bir hazine yönetimi planını açık kaynak olarak yayımlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca, Bitcoin ürünlerinden elde edilen brüt kârın yüzde 10'unu her ay Bitcoin alımına yönlendireceğini açıkladı. Block'un ilk Bitcoin yatırımı 220 milyon dolardan, değerini yüzde 160 artırarak 573 milyon dolara çıkardı.

Şirket, " Dünya, tek bir kuruluş tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen açık bir protokole ihtiyaç duyuyor. Bitcoin, bu protokol olmak ve internetin yerel para birimi olma yolunda tek ve en uygun adaydır." ifadesini kullandı.

Block'un Cash App birimi, Cash App Card, BNPL platformu, Bitcoin ürünleri ve Cash App Borrow kullanıcılarından gelen aktif girişler ve kazanım oranları sayesinde yüzde 25 oranında brüt kâr artışı sağladı. Şirket ayrıca ilk çeyrekte müşterilere satılan Bitcoin miktarının toplamda 2,73 milyar dolar olduğunu ve bu satışlardan 80 milyon dolar brüt kâr elde ettiğini bildirdi.

Block, 23 Nisan'da üç nanometrelik bir Bitcoin madencilik çipi geliştirme sürecini tamamladığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin merkezi olmayan madencilik çipleri ve sistemleri sunma hedefine doğru büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son olarak Block, kripto hizmetleri konusunda uyum sorunları nedeniyle denetim makamlarıyla bazı zorluklar yaşıyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, federal savcıların Block'un kripto birimini incelediklerini ve şirketin uyumluluk süreçlerini değerlendirmek üzere ihbarcılarla çalıştıklarını belirtti.

Kripto Para, Square, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Block, Yeni Bitcoin Hamlesini Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Block, Yeni Bitcoin Hamlesini Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement