Block, Yeni Bitcoin Hamlesini Duyurdu

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Block, analist beklentilerini aşan birinci çeyrek gelir raporunu açıkladı ve yatırımcıların dikkatini çekti. Şirket, bitcoin alımlarını artırma ve bu süreci diğer firmalar için de mümkün kılacak bir hazine yönetimi planını hayata geçireceğini duyurdu.

Block, Yeni Bitcoin Stratejisiyle Dikkat Çekiyor

Block (eski adıyla Square), analistlerin öngördüğü rakamları aşan birinci çeyrek gelir raporu sonrasında Perşembe günkü işlem seansında hisselerinde artış yaşandı. Şirket, beklenen 0,72 dolar yerine hisse başına 0,85 dolar kazanç bildirdi ve 5,97 milyar dolarlık geliriyle analistlerin 5,82 milyar dolarlık tahminlerini geride bıraktı. Ayrıca, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artışla 2,09 milyar dolar brüt kâra ulaştı.

Jack Dorsey'in liderlik ettiği Block, bilançosuna daha fazla Bitcoin ekleyeceğini ve bu süreci diğer şirketler için de mümkün kılacak bir hazine yönetimi planını açık kaynak olarak yayımlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca, Bitcoin ürünlerinden elde edilen brüt kârın yüzde 10'unu her ay Bitcoin alımına yönlendireceğini açıkladı. Block'un ilk Bitcoin yatırımı 220 milyon dolardan, değerini yüzde 160 artırarak 573 milyon dolara çıkardı.

Şirket, " Dünya, tek bir kuruluş tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen açık bir protokole ihtiyaç duyuyor. Bitcoin, bu protokol olmak ve internetin yerel para birimi olma yolunda tek ve en uygun adaydır." ifadesini kullandı.

Block'un Cash App birimi, Cash App Card, BNPL platformu, Bitcoin ürünleri ve Cash App Borrow kullanıcılarından gelen aktif girişler ve kazanım oranları sayesinde yüzde 25 oranında brüt kâr artışı sağladı. Şirket ayrıca ilk çeyrekte müşterilere satılan Bitcoin miktarının toplamda 2,73 milyar dolar olduğunu ve bu satışlardan 80 milyon dolar brüt kâr elde ettiğini bildirdi.

Block, 23 Nisan'da üç nanometrelik bir Bitcoin madencilik çipi geliştirme sürecini tamamladığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin merkezi olmayan madencilik çipleri ve sistemleri sunma hedefine doğru büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son olarak Block, kripto hizmetleri konusunda uyum sorunları nedeniyle denetim makamlarıyla bazı zorluklar yaşıyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, federal savcıların Block'un kripto birimini incelediklerini ve şirketin uyumluluk süreçlerini değerlendirmek üzere ihbarcılarla çalıştıklarını belirtti.