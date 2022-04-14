"Blockchain'den Sinemaya" panelinde Wideangle platformu anlatıldı - Son Dakika

41. İstanbul Film Festivali'nde, sinemacılara uluslararası ortaklıların ilk adımlarını atmaları için fırsat oluşturmayı amaçlayan Köprüde Buluşmalar'da "Blockchain'den Sinemaya" başlıklı panel düzenlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Bülent İpek'in üstlendiği panelde, sinema ve dizi projelerine NFT ile fon desteği sağlamayı hedefleyen "Wideangle" platformu anlatıldı.

Toplantıya katılan Wideangle'ın kurucusu Umut Tanyolu, dizi ve sinema dünyasında içerik yelpazesinin genişlemesi gerektiğini belirterek, "Birbirini tekrar eden yapımlarla karşılaşıyor olmamızın bir sebebi de eski bir yapı üzerinden üretim yapılması. Kurulan platformumuzun özelliği tüm içerik üreticilerine açık olması. Öğrencilere de tüm meslektaşlarımıza da ihtiyacı olan fonu bulması için açıktır." ifadelerini kullandı.

Platformun kurucu ortaklarından, oyuncu Engin Altan Düzyatan da sektörün içinde bulunduğu duruma işaret ederek, şunları aktardı:

"Dünyayı değiştirebilecek yeni bir jenerasyonla NFT dünyasına dahil olmak için, bu proje bana geldiğinde 'Hep beraber olalım ve elimden gelen desteği sunayım.' dedim. Bir süredir yapımcılıkla da ilgileniyorum, Wideangle yapısının şeffaf olması ilgimi çekti. Bunu bir yapımcılık sistemi olmaktan, topluluk sistemi olmaya dönüştürmek çok daha ilgi çekici. Projelerin üretim aşamasında doğru yapımcıyla doğru zamanda buluşması gerekiyor. Her yapım şirketinin de kendi tarzı ve gereksinimleri var. Şu an var olan sistemde filminiz yarım kalabilir veya geri planda kalarak gereken desteği göremeyebilir."

Wideangle'ın kurucu ortağı Birand Tunca ise NFT dünyasının çok hızlı büyüyen bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Dünya, bizim harekete geçtiğimiz konuda bir şeyler yapmaya istekli. Biz bu topraklarda üretilmiş bir projeyi dünyayla paylaşıyoruz. Wideangle olarak bunun için çok güçlü bir takım kurduk." değerlendirmesinde bulundu.