Blockchain Geleceği Nasıl Şekillendirecek?

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Blockchain'in geleceği nasıl şekillendireceğine ve son kullanıcıya sağlayacağı faydalara değinen Güneri, "Blockchain'in hayatımızı olumlu anlamda büyük oranda değiştirebileceğine inanıyorum. Özellikle iş yapış şekillerini değiştirmesi açısından doğrudan son kullanıcıya dokunmasa bile şirketlerin yöntemleri, süreçleri ve maliyet kısma çabaları içerisinde blockchain'in önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.

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