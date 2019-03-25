Son Dakika Haberleri: Blockchain Geleceği Nasıl Şekillendirecek?

Blockchain Geleceği Nasıl Şekillendirecek?

1 saat önce

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Blockchain'in geleceği nasıl şekillendireceğine ve son kullanıcıya sağlayacağı faydalara değinen Güneri, "Blockchain'in hayatımızı olumlu anlamda büyük oranda değiştirebileceğine inanıyorum. Özellikle iş yapış şekillerini değiştirmesi açısından doğrudan son kullanıcıya dokunmasa bile şirketlerin yöntemleri, süreçleri ve maliyet kısma çabaları içerisinde blockchain'in önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
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