Blockchain Oyununun Yeni Adı Tüketici Adaptasyonu"

– Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Connection Science yetkilisi ve ekonomist Navoop Sahdev, blockchain teknolojilerinde "oyunun yeni adının tüketici adaptasyonu" olduğunu söyledi.

ABD merkezli Forbes dergisinde Lawrence Wintermeer'ın Sahdev ile yaptığı kripto para birimleri ve blockchain teknolojileri yazı dizisinin ikincisinde Sahdev, kripto para varlıkları adaptasyonları ve altında yatan blockchain teknolojisinin oluşturacağı yeniliklere değindi.



Kripto para birimleri piyasalarında uzun bir süredir devam eden ayı piyasasının ağırlıklı olarak söz konusu teknolojinin henüz yeterince yaygınlaşmamasından kaynaklandığını Sahdev, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Bence şu an etkili olan iki dinamik var. Birincisi söz konusu teknolojinin gelişimi ve adaptasyonu, çoğu ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yatırımcısının beklediğinden oldukça yavaş oluyor. Adaptasyonda zaman hep önemli bir unsur olmuştur ve bu nedenle yatırımcılara olan geri dönüş yavaşlarsa ayı piyasası etkileri görülebilir.



"İkinci dinamik de kripto para birimleri piyasalarının, (ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu gibi) otoritelerinin çoğu blockchain startupını menkul kıymetler yaptırımlarına tabi tutmasından etkilenmesi olarak gösterilebilir."



Sahdev, Lawrence'ın tüketicilerin neden yasal para birimleri yerine kripto para birimlerini tercih edebileceğine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:



"Kripto para birimlerinden daha geniş bir tanıma sahip olan kripto para varlıkları kullanımı büyüme devam ediyor. Şu an kripto para ekosisteminde oluşan değişim ve yeniliklerin eşi benzeri görülmedi.



"Tüketici kullanımı konusunda da merkezi kontrolden kurtulma ve güveni geri getirme belirleyici faktörler oluyor. Endüstrilerin önde gelen şirketlerinin çoğu şu an blockchain teknolojisini test ediyor.



"Bu noktada blockchain teknolojisi yoluyla elde edilmiş yeni ürün ve hizmetler olarak adlandırılan gerçek yenilikler ve kripto para birimleri piyasalarındaki duyarlılık arasındaki farka dikkat çekmek istiyorum. Fiyatlar, blockchain teknolojisinin yenilik değeriyle karıştırılmamalıdır. Sermaye, ilk etapta teknolojinin oluşturulması için önemli olsa da şu an bu noktayı aştık. Teknolojinin başarılı adaptasyonuyla şu an söz teknoloji altyapısı kurma vakti.



"Kripto para varlıkları fiyatlarına ilişkin spekülasyonlar önümüzdeki süreçte devam etse de, blockchain şirketlerine piyasa değerine değil, yeniliğe odaklanmalarını öneririm çünkü oyunun yeni adı tüketici adaptasyonu.



"Bundan yola çıkarak, kripto para birimlerinin yakın zamanda yasal para birimlerinin yerini alabileceğini düşünmüyorum. Kripto para birimleri gelecekte sabit bir değer aracı olarak kullanılabilir fakat bu paranın tek kullanımı değildir. Bu nedenle kripto para birimlerini para yerine varlık olarak değerlendiriyorum."



Çoğu merkez bankasının dijital para birimlerine odaklandığını belirten Lawrence, merkez bankalarının piyasaya sürdüğü dijital para birimlerine de değinirken, Sahdev merkezsizleşmiş bir sisteme daha çok güvendiğini belirtti:



"Merkez bankalarının piyasaya sürdüğü dijital para birimleri yasal para birimlerine eşdeğerdir; ancak, sanal para birimleri merkezsiz olmaları nedeniyle kontrol edilmeyen dijital para birimi olarak görülüyor.



"Yasal para birimlerinin arkasında hükümet desteği var, yani kullanıcıya hizmet ve ürünlerde yasal bir söz veriliyor. Merkezsizleşmiş sistem bunu vaat etmiyor, bu yüzden kullanıcılar da ağ üzerinde işlemin yapılabilmesi için kriptografiye güveniyor.



"Merkezsizleşmiş bir dünyada, para yönetimi konusunda, şu ankinin aksine seçeneklerden yalnızca biri olacak olan merkez bankaları mecburen kripto para adaptasyonuna yönelecektir. Eğer konu merkez kontrolünden ve güven krizinden uzaklaşmaksa, ben paramı merkezsizleşmiş bir geleceğe yatırıyorum." - İstanbul

