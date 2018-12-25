Son Dakika Haberleri: Blockchain Talks: Blockchain'de Bundan Sonra Neler Olacak?

Blockchain Talks: Blockchain'de Bundan Sonra Neler Olacak?

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasaları ve yatırımlarının ele alınacağı "What is next in Blockchain?

Blockchain Talks: Blockchain'de Bundan Sonra Neler Olacak?, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasaları ve yatırımlarının ele alınacağı "What is next in Blockchain? (Blockchain'de bundan sonra neler olacak?)" başlıklı toplantı, 27 Aralık Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi, temelinde şu an en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin için tasarlanmış olsa da potansiyeliyle son dönemde dikkat çeken blockchain teknolojisi kapsamında düzenlenen Blockchain Talks toplantılarına devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte "Kripto Para Yatırımları" konusu ele alınacak. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan ve BTCTurk CEO'su ve Ortağı Özgür Güneri de etkinlikte sektör sohbetleriyle yer alacaklar. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:14 Kaynak: DHA

Aralık, Boğazici Üniversitesi, Ekonomi
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