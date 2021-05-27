İş Bankası'ndan blockchain teknolojisi ile dış ticarette bir ilk daha - Son Dakika

İş Bankası'ndan blockchain teknolojisi ile dış ticarette bir ilk daha

27.05.2021 11:32
İş Bankası'ndan blockchain teknolojisi ile dış ticarette bir ilk daha, System.String[]

Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.

Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Şişecam, Kuraray Europe GMBH, İş Bankası ve Commerzbank'ın taraf olduğu işlem, 10 Mayıs 2021'de Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Geçen yılın mayıs ve kasım aylarında pilot ortamda yapılan iki işlem ile blockchain teknolojisini test eden İş Bankası'nın gerçekleştirdiği bu son işlem, Türkiye'de blockchain teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ilk canlı dış ticaret işlemi olma özelliği taşıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki bu İşlem, aynı zamanda uluslararası "Marco Polo" platformunun ödeme garantisi modülünde yapılan ilk işlem oldu.

İşlem kapsamında, Şişecam tarafından Almanya'da faaliyet gösteren Kuraray GMBH'den yapılması planlanan ithalata ilişkin sipariş, Marco Polo platformu üzerinde bir akıllı sözleşme olarak oluşturuldu.

Akıllı sözleşmenin taraflarca onaylanması ile İş Bankası, vadede ödeme yapma taahhüdü vererek işleme finansal garanti sağladı ve ithalat süreci geleneksel yönteme göre çok daha kısa süre içinde başlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerin, geleneksel iş modellerindeki operasyonel iş yükünü ortadan kaldırdığını, taraflara şeffaflık, hız ve güven sağlayan bir alternatif sunduğunu vurguladı.

Şimşek, Uluslararası ticarette evrak gönderme ve kontrol süreçlerinin daha da zorlaştığı salgında dış ticaret işlemlerinin hızlanması, şeffaflaşması ve dijitalleşmesi ihtiyacının daha da önem kazandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"2020 yılında gerçekleştirdiğimiz iki pilot işlemden sonra şimdi de canlı ortamda blockchain teknolojisi ile dış ticaret işlemini başarıyla tamamladık. Artık fiziksel evraklara dayalı ödeme şekillerinin önemi azalıyor; verilerin eşleşmesine ve elektronik ticarete dayalı bankacılık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artıyor. Biz de her alanda müşterilerimize inovatif ve katma değerli çözümler sunma anlayışımız çerçevesinde, blockchain teknolojisini dijitalleşme çalışmalarımızda özel olarak konumlandırıyoruz. Böylelikle, hızla değişen uluslararası ticaret ortamında müşterilerimizi geleneksel çözümlere ek olarak yeni finansal ürünlerle tanıştırmak üzere çözümler üretiyoruz."

Şişecam Mali İşler Başkanı Görkem Elverici de Marco Polo'nun blockchain bazlı finansman platformunda ilk canlı dış ticaret işlemini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek "En yeni ve etkin dijital çözümleri şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerinde kullanarak, gerek müşterilerimiz gerekse tedarikçilerimiz ile beraber tüm ekosistemin gelişiminin sağlanması için etkin rol oynamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Marco Polo'nun Türkiye Sorumlusu Cyril Broutin ise Şişecam, Kuraray, İş Bankası ve Commerzbank'ın yer aldığı işlemin, Dağıtık Defter Teknolojisi, merkeziyetsiz bir ticaret platformu ve tam otomatik veri alışverişi kullanılarak gerçekleştirilen dış ticaret finansmanı işlemlerinin artık hayatın bir gerçeği olduğunu kanıtladığı aktararak, "İş Bankası'nın iş ortağımız olmasından ve Şişecam'ın Marco Polo ağındaki ilk Türk firması olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İş Bankası, Şişecam ve diğer Türk firmaları ile dijital faaliyetlerimizi daha da genişletmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş Bankası, 27 Mayıs 2020'de blockchain teknolojisiyle ilk pilot dış ticaret finansman işlemini gerçekleştirmiş ve bu teknolojiyi kullanarak ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olmuştu. Banka, Kasım 2020'de de ikinci pilot işlemini yine Marco Polo platformu üzerinden Sanko Holding, Süper Film, Brückner Group, Commerzbank ile yapmıştı.

İş Bankası'ndan blockchain teknolojisi ile dış ticarette bir ilk daha

İş Bankası, Marco Polo, Şişecam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan blockchain teknolojisi ile dış ticarette bir ilk daha - Son Dakika Ekonomi


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