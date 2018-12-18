Blockchain Teknolojisi İran Ekonomisine Olumlu Katkı Yapabilir"

– İran yönetimi Bilim ve Teknoloji Departmanı yetkilisi Alireza Daliri, blockchain teknolojisinin İran ekonomisine olumlu katkılar sağlayabileceğini söyledi.

– İran yönetimi Bilim ve Teknoloji Departmanı yetkilisi Alireza Daliri, blockchain teknolojisinin İran ekonomisine olumlu katkılar sağlayabileceğini söyledi.



Blockchain teknolojisinin sağladığı yararların, olası kusurlarından daha önemli olduğunu söyleyen Daliri, şu ana kadar 140 ülkenin blockchain teknolojisinde olumlu sonuçlar aldığını ve İran'ın bu fırsatı reddetmesinin "iyi olmayacağı" uyarısı yaptı.



Daliri, blockchain teknolojisini, özel ve devlet sektörlerindeki verimliliği devrimleştirme potansiyeli nedeniyle "güçlü" bir teknoloji olarak tanımlarken, kripto para birimlerinin de sınır ötesi işlemlerde etkin bir biçimde kullanılabileceğine dikkat çekti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerine uyguladığı yaptırımlar sebebiyle, İran'da uluslararası işlemlerde varlıklarını korumak ve kullanmak isteyen birçok kişinin kripto para birimine yöneldiği belirtildi. - İstanbul

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