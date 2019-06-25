Blockchain teknolojisi konuşuldu
30 dakika önce
Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Block Zinciri Teknolojisini Anlamak" konulu söyleşide, teknoloji yazarı, Blockchain 101 kitabı Eş Yazarı Ahmet Usta, Blockchain ve kripto paraların geleceği hakkında bilgiler verdi.
Genç
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:38
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Bursa
Şubesi tarafından düzenlenen "Block Zinciri Teknolojisini Anlamak" konulu söyleşide, teknoloji yazarı, Blockchain 101 kitabı Eş Yazarı Ahmet Usta
, Blockchain ve kripto paraların geleceği hakkında bilgiler verdi.
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