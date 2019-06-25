Son Dakika Haberleri: Blockchain teknolojisi konuşuldu
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Blockchain teknolojisi konuşuldu

30 dakika önce

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Block Zinciri Teknolojisini Anlamak" konulu söyleşide, teknoloji yazarı, Blockchain 101 kitabı Eş Yazarı Ahmet Usta, Blockchain ve kripto paraların geleceği hakkında bilgiler verdi.

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Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Block Zinciri Teknolojisini Anlamak" konulu söyleşide, teknoloji yazarı, Blockchain 101 kitabı Eş Yazarı Ahmet Usta, Blockchain ve kripto paraların geleceği hakkında bilgiler verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:38 
Ahmet Usta, Bursa, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genç, Ekonomi
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