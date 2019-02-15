Son Dakika Haberleri: “Blockchain teknolojisi, yaşamın her alanına giriyor”

“Blockchain teknolojisi, yaşamın her alanına giriyor”

1 saat önce

TÜGİAD Bursa Şubesi, akademi programlarının üçüncüsünde 'Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paraların Geleceği' konusunu masaya yatırdı.

“Blockchain teknolojisi, yaşamın her alanına giriyor”, System.String[]
TÜGİAD Bursa Şubesi, akademi programlarının üçüncüsünde 'Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paraların Geleceği' konusunu masaya yatırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15 

Ekonomi
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