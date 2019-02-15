“Blockchain teknolojisi, yaşamın her alanına giriyor”
1 saat önce
TÜGİAD Bursa Şubesi, akademi programlarının üçüncüsünde 'Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paraların Geleceği' konusunu masaya yatırdı.
TÜGİAD Bursa Şubesi, akademi programlarının üçüncüsünde 'Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paraların Geleceği' konusunu masaya yatırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15
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