Blockchain Teknolojisinde Yenilikçi, Güvenilir ve Profesyonel Anlayışı İle Tomya Teknoloji - Son Dakika
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Blockchain Teknolojisinde Yenilikçi, Güvenilir ve Profesyonel Anlayışı İle Tomya Teknoloji

Blockchain Teknolojisinde Yenilikçi, Güvenilir ve Profesyonel Anlayışı İle Tomya Teknoloji

Blockchain teknolojisinde "yenilikçi, güvenilir ve profesyonel anlayış" fikrini benimseyen Tomya Teknoloji Anonim Şirketi hukuka uygunluk denetimlerini başarıyla tamamlayarak ilgili kurumlar tarafından gerekli izinlerini almış ve yasal mevzuata uyumlu bir şekilde faaliyet göstermekte olan bir kripto para borsası platformudur.

05.06.2024 14:16  Güncelleme: 14:37
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Aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda tanınmış, seçkin ve saygın bir firmadır. Yavuz Usta'nın sahibi olduğu Tomya 2019 yılında ilk adımlarını atmış olup Türkiye'nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olmak için yola çıkmıştır.

Yavuz Usta'nın Şirket Faaliyetlerinde Dikkat Ettiği Önemli Beş Unsur

-Güçlü takım ve işbirliği ile tam hizmet,

-Üstün teknoloji ürünleri ile 7/24 destek,

-Güvenilir kaynaklardan en son piyasa bilgileri,

-Sonuç odaklı araştırma ve strateji planlaması,

-Yüksek güvenlik ve kişisel verilerin korunmasıdır.

7/24 Canlı Destek Hizmeti İle Kullanıcı Memnuniyeti

Şirket 2024 yılında hızla gelişmeye devam ederken kuruluşunda edinilen hizmet misyonu hedeflerinden şaşmamış ve ilk gayesi her daim yatırımcının güvenliği ve memnuniyeti olmuştur. Aynı zamanda Yavuz Usta şirketin en üstün teknoloji ile hizmet sunması ve iyi bir ekip çalışması ile güçlü bir hizmet verebilmek adına şirket faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Yeni yatırım yapmaya başlayan kullanıcıların bazı problemler yaşadığını ve sormak istedikleri birçok soruları olduğunun farkında olan Yavuz Usta 7/24 canlı destek hizmeti ile kullanıcıların sorunlarına anında çözüm bulabilme gayesindedir.

Yüksek İşlem Hacmi İle Kesintisiz Hizmet

Tomya çok yüksek işlem hacmine sahip bir platformdur. Ayrıca bu hacimden yararlanmak isteyen kullanıcılar hızlı bir şekilde Bitcoin alım-satımlarını platform üzerinden gerçekleştirebilir.


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