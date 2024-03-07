BlockFi, FTX ve Alameda Research ile 874,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Borsaları

BlockFi, FTX ve Alameda Research ile 874,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

BlockFi, FTX ve Alameda Research ile 874,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı

Kripto kredi şirketi BlockFi, FTX ve Alameda Research ile toplam 874,5 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın yargı onayı alması durumunda, BlockFi FTX'ten 185,2 milyon dolarlık bir müşteri alacağı ve Alameda Research'ten 689,3 milyon dolarlık bir alacak elde edecek.

07.03.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto kredi şirketi BlockFi ve kullanıcıları için önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir BlockFi cephesinden beklenen anlaşma geldi.

BlockFi İçin Umut Işığı

Bir iflas mahkemesine yapılan yakın tarihli başvuruya göre, kripto kredi şirketi BlockFi, FTX ve Alameda Research ile toplam 874,5 milyon dolarlık bir ön anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın yargı onayı alması durumunda, 2022'de FTX'in batışından zarar gören ve ardından Bölüm 11 kapsamında iflas başvurusunda bulunan BlockFi, FTX'den 185,2 milyon dolarlık bir müşteri alacağı ve FTX'in ilişkili ticaret şirketi Alameda Research'ten ise 689,3 milyon dolarlık bir alacak elde edecek.

Mahkeme belgelerine göre, FTX'in ödeme planı hedeflerine ulaşması halinde, BlockFi müşterilerinin alacakları tam değerinde ödenecek. Bu 874,5 milyon dolarlık toplam tutarın 250 milyon doları, FTX'in alacaklılar tarafından onaylanan yeniden yapılanma planının ardından BlockFi'ye yapılacak olan ödeme için ayrılan teminatlı bir alacak olarak belirlendi. Belgelerde şu ifadelere yer verildi:

"BlockFi'nin FTX planı onaylandıktan ve yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra 250 milyon dolar alması garantilenmiş, bu da yakın bir gelecekte muhtemelen bir ara ödeme yapılmasına olanak tanıyor."

Ayrıca, FTX, Aralık 2023'te sunduğu yenilenmiş yeniden yapılanma planının, şirketin tüm alacaklıları ve paydaşları için en iyi sonucu sağlamak üzere tasarlandığını açıkladı. Bir önceki ay, ABD'deki bir iflas mahkemesi, BlockFi ve 2022'de iflas eden bir kripto yatırım fonu olan Three Arrows Capital arasında varılan bir anlaşmayı onayladı. Bu onay, karşılıklı iddiaların çözümünü sağlarken, anlaşmanın detayları halka açıklanmadı.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Borsaları BlockFi, FTX ve Alameda Research ile 874,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:07 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay’da tutulacak 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay'da tutulacak
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:02 4 ilde operasyon 3 çete daha çökertildi 4 ilde operasyon! 3 çete daha çökertildi
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:43 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 13:07:01. #1.13#
SON DAKİKA: BlockFi, FTX ve Alameda Research ile 874,5 milyon dolarlık anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement