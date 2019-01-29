Son Dakika Haberleri: Blockzincir'in Kalbi İstanbul'da Atacak

Blockzincir'in Kalbi İstanbul'da Atacak

1 saat önce

Uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı 'Blockchain Economy Summit Istanbul', Türkiye'nin en büyük kripto para alım satım platformu BtcTurk'ün ana sponsorluğunda düzenleniyor.

Blockzincir'in Kalbi İstanbul'da Atacak, System.String[]

Blockzincir teknolojisi ve ekonomisi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinin ağırlanacağı konferans, 20 Şubat 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye'nin ilk, dünyanın 4. Alım satım platformu BtcTurk'ün ana sponsorluğunda düzenlenen, bölgenin en büyük blokzincir ve kripto para zirvesi 'Blockchain Economy Summit İstanbul', 20 Şubat tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde misafirlerini ağırlayacak.

21. yüzyılın en büyük teknolojik ve finansal devrimi "Blokzincir"

Türkiye'de blokzincir teknolojisi ile ilgili bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla da çalışmalar yürüten BtcTurk, ana sponsorluğunu üstlendiği 'Blockchain Economy Summit İstanbul' ile Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden yatırımcı ve geliştiricileri, kripto para birimleri ile ilgilenenleri bir araya getiriyor. Zirve süresince blokzincir teknolojisi ve ekonomisi derinlemesine masaya yatırılacak.

Tom Lee'den Franklin Urtega'ya bir çok isim zirvede...

Blockchain teknolojisi ve ekonomisi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinin konuşmacı olacağı bu etkinlikte, kripto para birimleri başta olmak üzere blokzincir dünyası üzerine merak edilen her şey konuşulacak. Wall Street analisti Tom Lee, Draper Associates kurucusu Tim Draper, Beyaz Saray Teknoloji Danışmanı Franklin Urtega gibi pek çok ünlü ismin bir gün boyunca blokzincir ekosistemini, uygulamalarını ve geleceğini tartışacağı zirveye, 43 ülkeden toplam 5000 kişinin katılması ve zirveyi 10.000'den fazla kişinin canlı izlemesi planlanıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuşmacıların yanı sıra, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ve BtcTurk CTO'su Ozan Yurtseven de konuşmalarıyla zirvede yerini alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:19 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Batı Çalışma Grubu, İstanbul, Güncel
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