Son Dakika Haberleri: Blok mermer taşıyan tır devrildi
Son Dakika Güncel Blok mermer taşıyan tır devrildi

Blok mermer taşıyan tır devrildi

46 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Kılın idaresindeki 33 VPD 03 plakalı blok mermer taşıyan tır, Koyuncu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Kılın, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Blok mermer taşıyan tır devrildi

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı
İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:20:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Blok mermer taşıyan tır devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]