Blok mermer taşıyan tır devrildi
46 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:33 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kılın idaresindeki 33 VPD 03 plakalı blok mermer taşıyan tır, Koyuncu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Kılın, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir