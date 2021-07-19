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Blok zinciri tabanlı Polys, yeni oylama yöntemleri ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri sunuyor - Son Dakika

Blok zinciri tabanlı Polys, yeni oylama yöntemleri ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri sunuyor

19.07.2021 12:04
Blok zinciri tabanlı Polys, yeni oylama yöntemleri ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri sunuyor, System.String[]

Kaspersky Innovation Hub'ın blok zinciri tabanlı oylama platformu Polys, yaygın müşteri isteklerini desteklemek için yeni oylama yöntemleriyle geliştirildi.

Kaspersky Innovation Hub'ın blok zinciri tabanlı oylama platformu Polys, yaygın müşteri isteklerini desteklemek için yeni oylama yöntemleriyle geliştirildi.

Kaspersky açıklamasına göre, platform ayrıca organizatörler için seçim yönetimini ve düzenlemeyi kolaylaştıran yeni özelliklerle güncellendi.

Geçen yıl boyunca alınan ortak kararlar dahil olmak üzere insan hayatının pek çok yönü çevrim içi hale geldi. Bu durum, Polys'deki oturum sayısının 3 katına çıkmasına neden oldu. Blok zincirinin değişmez ve merkezi olmayan doğası, yüksek güvenlik gereksinimleri olan koşullarda ve endüstrilerde e-oylama için uygun bir teknolojik platform sunuyor. Blockchain destekli seçimlerin artan popülaritesiyle yeni oylama yöntemlerine olan ihtiyaç artıyor.

Polys, müşterilerin ihtiyaç duyduğu değişen senaryoları desteklemek için şu oylama türlerini ekledi:

"Lehte, Aleyhte, Çekimser oylaması: bu yeni seçim biçiminde, organizatörler tek bir oylama kullanarak bir oturumda farklı konularda anketler oluşturabiliyor. Sistem işletmeler, STK'lar ve eğitim kurumları tarafından düzenlenen toplantılarda (yıllık genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları veya akademik konseyler gibi) yapılan seçimlerde zaman kazandırıyor. Bu yeni seçim türü, tekli seçim, çoklu seçim ve çok seçenekli puan sistemlerine (bir seçmenin mevcut seçeneklere puan verdiği) ek olarak geliştirildi. Bu tür oylamayı uygulamadaki temel zorluk, güçlü bir gizlilik koruması sağlarken hızlı ve verimli bir oy sayımı oluşturmaktı.

Açık oylama: güçlü anonimleştirme ve şifreleme algoritmalarıyla sağlanan gizli oylamaya ek olarak müşteriler, katılımcıların açık oy kullandığı seçimler düzenleyebilir. Bu tür yoklamalı oylama bazı durumlarda bir zorunluluktur. Örneğin, genellikle bu tür seçimlere dayanan bilimsel dereceler vermek gibi."

"Platformumuzu yeni oylama yöntemleriyle güncelledik"

Oylama düzenlemesini ve yönetimini kolaylaştırmak için de şu özellikler tanıtıldı:

"Basitleştirilmiş faturalandırma ve lisanslama: 5 bine kadar katılımcı için oylar artık Polys ekibiyle etkileşime girmeden düzenlenebiliyor ve satın alınabiliyor. Bu da hesap sürecini hızlandırıyor. Yeni lisanslama mekanizması ayrıca akıllı sözleşme şeklinde uygulanıyor. Yani lisansın etkinleştirilmesi üzerine tüm parametreler blok zincirine kaydediliyor. Standart paketlere ek olarak mevcut seçenekler gereksinimlerini karşılamıyorsa müşteri talebi üzerine özel bir lisans oluşturulması mümkün.

Açılan oy pusulalarını takip etme: Bu güncellemeyle oy organizatörü, oy pusulasını almak için bir e-posta veya SMS mesajından bağlantıyı kimin açtığını izleyebilir. Katılımcıların listesi 'oylama devam ediyor' aşamasında Organizatör Paneli'nde özel bir tabloda görüntülenir. Seçmenlerin anonimliğini sağlamak ve manipülasyondan kaçınmak için tam olarak kimin oy kullandığını görmek mümkün değildir.

Seçmen listelerini düzenlemek için araçlar: 'Oluşturma' aşamasında, yüklenen seçmen listesi doğrudan oylama sisteminin arayüzünde görüntülenebilir ve düzenlenebilir.

Eski oturumları arşivleme: Tamamlanan tüm anketler Organizatör Paneli'nin özel bir alanında arşivlenebilir ve görüntülenebilir. Polys blok zinciri üzerinde çalıştığı için sistemden hiçbir şey silinemez. Önceden tüm mevcut ve geçmiş oylama oturumları tek bir listedeydi. Ancak bir organizatör çok sayıda seçim düzenlediyse, hangilerinin devam ettiğini belirlemek zordu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polys Başkanı Alexander Sazonov, müşterilerden gelen tüm önerileri incelediklerini ve en çok istenen özellikleri hızla hayata geçirdiklerini belirterek, "Örneğin, daha önce şahsen gerçekleşen ortak karar alma süreci çevrim içi olarak hareket ettiğinden standart oy pusulaları her zaman bu tür seçimlerin tüm özelliklerini hesaba katmıyordu. Bazı müşterilerimizin aynı anda gerçekleşen bir dizi oylama oturumu oluşturma eğiliminde olduğunu gözlemledik. Platformumuzu bu yeni oylama yöntemleri ve özellikleriyle güncelledik. Böylece müşterilerimizin artık güvenlik ve konfor arasında seçim yapması gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum Kuruluşları, Kaspersky, Seçmen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Blok zinciri tabanlı Polys, yeni oylama yöntemleri ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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