Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı

Sivas'ta KPSS sınav için sınav merkezinin yanlış bloğuna giden aday, koşup diğer bloğa yetişmek yerine sınav giriş belgesini buruşturup atmayı tercih etti

SİVAS - Sivas'ta KPSS sınav için sınav merkezinin yanlış bloğuna giden aday, koşup diğer bloğa yetişmek yerine sınav giriş belgesini buruşturup atmayı tercih etti.

Sivas'ta Ön Lisans züzeyi KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu saat 10.15'de başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü yerleşkesinde yoğun araç trafiği oluştu. Sınav salonlarının giriş kapısı saat 10.00'da kapatılarak, geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmadı.

Geç kalan adaylar yine ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi adaylar sınava yetişebilmek için kestirme güzergahlar oluşturup adeta tırmandı, kimi adaylarda saniyeler kala yetişemedikleri için salonlara alınmadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A bloğunda sınava girmesi gereken bir aday B bloğuna gidince sınav salonuna alınmadı. Görevliler koşarak diğer bloğa gitmesini istese de yetişemeyeceğini düşünen genç kadın sınav giriş belgesini buruşturup atmayı tercih etti. Geç kaldığı için sınava alınmayan adayların umudu iki yol sonra gerçekleştirilecek sınavlara kaldı.