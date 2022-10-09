Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı - Son Dakika
Üye Girişi

Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı

09.10.2022 13:01

Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı Sivas'ta KPSS sınav için sınav merkezinin yanlış bloğuna giden aday, koşup diğer bloğa yetişmek yerine sınav giriş belgesini buruşturup atmayı tercih etti Sivas'ta KPSS sınav için sınav merkezinin yanlış bloğuna giden...

Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı

Sivas'ta KPSS sınav için sınav merkezinin yanlış bloğuna giden aday, koşup diğer bloğa yetişmek yerine sınav giriş belgesini buruşturup atmayı tercih etti

SİVAS - Sivas'ta KPSS sınav için sınav merkezinin yanlış bloğuna giden aday, koşup diğer bloğa yetişmek yerine sınav giriş belgesini buruşturup atmayı tercih etti.

Sivas'ta Ön Lisans züzeyi KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu saat 10.15'de başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü yerleşkesinde yoğun araç trafiği oluştu. Sınav salonlarının giriş kapısı saat 10.00'da kapatılarak, geç kalan adaylar sınav salonlarına alınmadı.

Geç kalan adaylar yine ilginç görüntüler oluşturdu. Kimi adaylar sınava yetişebilmek için kestirme güzergahlar oluşturup adeta tırmandı, kimi adaylarda saniyeler kala yetişemedikleri için salonlara alınmadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde A bloğunda sınava girmesi gereken bir aday B bloğuna gidince sınav salonuna alınmadı. Görevliler koşarak diğer bloğa gitmesini istese de yetişemeyeceğini düşünen genç kadın sınav giriş belgesini buruşturup atmayı tercih etti. Geç kaldığı için sınava alınmayan adayların umudu iki yol sonra gerçekleştirilecek sınavlara kaldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü Son dakika haberi! Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti KİMLİĞİNİ EVDE UNUTAN KPSS ADAYINI, SINAVA YUNUS EKİPLERİ YETİŞTİRDİ KİMLİĞİNİ EVDE UNUTAN KPSS ADAYINI, SINAVA YUNUS EKİPLERİ YETİŞTİRDİ
Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 16:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: Blokları karıştırdı, geç kalınca sınav giriş belgesini buruşturup attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement