Blokzincir (Blockchain) nedir, askeri teknolojiyi nasıl etkileyecek? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Blokzincir (Blockchain) nedir, askeri teknolojiyi nasıl etkileyecek? - Son Dakika Dünya

Blokzincir (Blockchain) nedir, askeri teknolojiyi nasıl etkileyecek?

13 dakika önce

Finans, sağlık, bankacılık, eğitim, otomotive, savunma, siber güvenlik, tedarik zinciri gibi geniş bir yelpazede köklü değişlikler yapma potansiyeline sahip olan blokzincir teknolojisi nedir, askeri teknolojiyi nasıl etkileyecek?

Blokzincir (Blockchain) nedir, askeri teknolojiyi nasıl etkileyecek?, System.String[]

Blokzincir (Blockchain) teknolojisi, kripto paraların bir yatırım ve ödeme şekli olarak yaygınlaşmasıyla birlikte insanların gündeminde yer tutmaya başladı. Akıllı sözleşmelerin yanı sıra matematiksel algoritmaların da gücünü arkasına alan blokzincirin, otonom şirketler ve nesnelerin interneti gibi pek çok alanda büyük bir potansiyele sahip olduğu söyleniyor.


Peki, bir kripto para teknolojisinin çok ötesinde; finans, sağlık, bankacılık, eğitim, otomotiv, savunma, siber güvenlik, tedarik zinciri gibi geniş bir yelpazede köklü değişlikler yapma potansiyeline sahip olan blokzincir teknolojisi nedir, askeri teknolojiyi nasıl etkileyecek?

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:10 
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