Dijital Varlıklar Ekosistemi'nin yükselen şirketlerinden Volentix'in gelişim ortağı Pythagoras Systems Prof. Yiannis Emiris de konuşmacılar arasındaki isimlerdendi.

Emiris, "Blokzinciri ekonomiyi yönetmek için önemli unsurlardan biri haline geliyor. Bu finans için de böyle… " dedi. Sektörel uygulamarın yaygınlığına dikkat çeken Prof. Yiannis Emiris, "Gemi ulaşımından sağlığa her yerde artık Blockzincir teknolojisini görmeniz mümkün" diye konuştu.

Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi dün gerçekleşti yoğun bir uluslararası katılımcı profilinin yer aldığı Zirve'de, block zinciri teknolojileri ve bununla birlikte kripto para ödemelerinin geleceği tartışıldı. Dijital Varlıklar Ekosistemi Volentix'in gelişim ortağı Pythagoras Systems Prof. Yiannis Emiris de konuşmacılar arasındaki isimlerdendi.

Prof. Yiannis Emiris, Blokzincir Ekonomi Zirvesi ve Volentix projesiyle ilgili olarak, "Dijital takasların modern blokzincir ve yapay zeka atılımlarını güçlendirip yükselteceği bir zamandayız." yorumunu yaptı. Atina Üniversitesi Bilgisayar Profesörü Yiannis, blokzincir sistemlerinin geleceğine dair şöyle konuştu:

Blokzincir tüm dünyaya yön verecek

"İnsanlar bu yeni teknoloji karşısında tereddüt ediyor, özellikle bankalar iş kaybedeceklerini düşünüyor. Ama eğer bankalar Blokzincire dahil olursa işleri artacaktır. Fintech gibi düşünebiliriz. 5 yıl önce insanlar Fintech'ten de sakınıyorlardı. Şimdi eğer Fintech yapmazlarsa rekabette geri kalıyorlar.

Blokzincir konusunun da benzer olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir emeklilik fonunun kriptopara yatırımı yapacağını duydum. Florida'da vergileri kriptopara ile ödeyebiliyorsunuz. Yani insanlar aslında çoktan başladı. Tabii ki bir kontrol dahilinde bunu yapıyorlar ve bunu çok iyi anlıyorum.

Bu anlamda kara aklanmasına gibi pek çok unsurlardan bahsedilebilir ancak Blokzincirin bunu kontrol edebilme özelliği mevcut. "

Blokzincir ekonomi ve finansı yönetecek

"Gemicilik sektöründe Blokzincir kullanıldığını biliyorum, Yani Güney Amerika'daysanız ve geminin nerede olduğunu görüp Çin'deki limanla iletişim kurabiliyorsunuz. Hava tahminlerini alabiliyorsunuz. Oylamalar için hükümetler de Blokzinciri kullanıyor. Sağlık kayıtları için de kullanılıyor. Blokzinciri ekonomiyi yönetmek için önemli unsurlardan biri haline geliyor. Bu finans için de böyle…

Bankalar bu sistemi herkesin kullandığını kabul edip kendilerini buna entegre edeceklerdir. Finans konusunda aynı zamanda güvenlik, şeffaflık, hız, düşük maliyet, mahremiyet gibi konular da çok önemli. Yani bu önemli her bir konu için blokzincirin bir cevabı/ çözümü var. "

"Türkiye'de iyi bir kombinasyon var"

Volentix'in gelişim ortağı Pythagoras Systems Prof. Yiannis EmirisTürkiye'de gelişen bu yeni teknolojilerle ilgili ortamı değerlendirirken şunları söyledi : "

"Bu konferansın Türkiye'de olması çok iyi. Türkiye'de yayırımcılar bu konuda deneyimli ve yeni teknolojilere açıklar. Bu iyi bir kombinasyon. Bunu aldığımz tepkilere de dayanarak söyleyebilirim. Atina'da da buna benzer bir konferans düzenlendi. Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinden birçok kişi katıldı.

Ama Türkiye'ye baktığımızda; deneyimli, bu tarz teknolojilere ve yeniliklere açık çok fazla cesur ve işinin ehli kişiler olduğunu görüyoruz.

Türkiye'den Profesör arkadaşlarım ve hatta bir de Atina'da öğrencim var.Bu konuda Türkiye çok deneyimli bu nedenle de Türkiye'den programcıları ve geliştiricileri de takımımza dahil etmek istiyoruz. "

VOLENTIX'İ TANIYALIM

VOLENTIX'in yolculuğu bundan 2 yıl önce blokzincir teknolojisi ve merkezi olmayan bir platform olma felsefesiyle başladı. Bitcoin madenciliğinin çok hızlı geliştiği, bunun için süperbilgisayarların devreye girdiği bir dönemde peer-to-peer varlık değişimine olanak sağlayan, Yapay Zeka (AI) kullanan ve katılımı teşvik eden bir sistemi kurmayı hedefledi. VOLENTIX, merkezi olmayan, doğal bir kitlesel yatırım ortamı yaratarak DAO yoluyla (Decentralized Automous Organization), kitlelerin kendi oluşturdukları güçten yine kendilerinin faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyor. VOLENTIX, kendi dijital değer birimi VTX Token'ı da pazara sunmaya hazırlanıyor.