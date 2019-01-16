Blokzincir Enerjide İlk Bakışta İlgili Görünmeyen Alanlarda Bile Kullanılabilir"

KPMG Türkiye
Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, blokzincirin enerji sektöründe ilk bakışta ilgili görünmeyen alanlarda bile kullanılabileceğini kaydetti.
KPMG'nin küresel piyasalardaki hareketler, makroekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler ya da teknolojik yenilikleri ele alarak hazırladığı petrol ve gaz analizinin son olarak blokzincir teknolojisinin enerji alanındaki kullanım olanaklarını ve bu teknolojinin sektöre sağlayacağı faydaları konu aldı. Analizde, blokzincir teknolojisinin ilk bakışta enerji sektöründe perakende, toptan satış ve ticarette kullanımının düşünüldüğü, ancak petrol ve gaz şirketlerinin bu teknolojiyi arama-üretim, rafinaj gibi alanlarda da kullanılmasının mümkün olduğu vurgulandı.
KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit Bilirgen, blokzincirin enerji sektöründe ilk bakışta ilgili görünmeyen alanlarda bile kullanılabileceğinin altını çizdi. Bilirgen, " Rusya
'nın önde gelen petrol şirketlerinden bir tanesi, Arktik Sahanlığı'nda blokzincir destekli bir tedarik zinciri izleme ve lojistik takip sistemi için nesnelerin interneti ve blokzincir kullanımına yönelik kavram kanıtlama çalışmalarında, KPMG tarafından geliştirilen bir konseptten yararlandı" diye belirtti. Bilirgen, blokzincirin, sürece dahil olan tüm tarafların sorumluluğu ve hesap verebilirliğine ilişkin şeffaflık sağladığını hatırlattı.
KPMG analizinde, blokzincir teknolojisinin şimdiden petrol ve doğal gazın bir gerçeği haline geldiğinin altı çizilirken, teknolojinin sektörde karşılaştığı asıl sorununun, sektör şirketleri için kullanım senaryosu eksikliğinin değil, teknoloji odaklı oyuncu yokluğu olduğu yorumu yapıldı. Analizde, blokzincirinin sunduğu faydalardan tamamen yararlanmak için ekosistemde tüm rakiplerin birlikte yer alması, bunun yanında düzenleyicilerin ve kamu otoritelerinin de yer alması gerektiği hatırlatıldı.
Diğer çoğu sektörde olduğu gibi, gelecekte petrol ve doğal gaz şirketleri için yapılacak denetimlerin de güven, şeffaflık ve üçüncü taraf incelemesi gibi kavramları yeniden belirleyecek olan blokzincir teknolojisi sayesinde dönüşüme uğrayacağı öngörülen analizde, blokzincirin petrol ve doğal gaz sektörü için çok sayıda fırsat yarattığı ve sektörün geleceğinin buna bağlı olacağı vurgusu yapıldı.
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