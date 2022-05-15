BLOKZİNCİR, NFT, METAVERSE TEMALI PROJELERİYLE KIYASIYA YARIŞTILAR - Son Dakika

TÜRKİYE Açık Kaynak Platformu, son dönemlerde teknoloji alanında sıklıkla gündeme gelen Blokzincir, NFT ve Metaverse alanlarında 'Hackathon' (Siber Maraton) düzenledi. Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ve 36 saat süren etkinlikle birbirleriyle kıyasıya mücadele eden ekipler, en iyi projeyi sergilemek için ter döktü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu, son dönemlerde sosyal yaşamda sıklıkla kullanılmaya başlanan Blokzincir, NFT ve Metaverse alanlarında 'Hackathon' düzenledi. Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ve 36 saat süren etkinlikte Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan 41 takım halindeki 112 geliştirici, en iyi projeyi ortaya çıkarmak için mücadele etti. Proje tasarım süresinin tamamlanmasının ardından, takımlar kendilerini bekleyen 15 mentor ve 12 jüriye sunumlar gerçekleştirdi. Yarışmada başarı gösteren takımlar ise ödüllendirildi.

'YERLİ VE MİLLİ YAZILIM ALANINDA FAYDALI BİR ETKİNLİK'

Türkiye Açak Kaynak Plotformu'nun kurucularından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 'Siber Maraton'un yerli ve milli yazılım alanına faydalı bir etkinlik olduğunu ifade etti. İbrahimcioğlu, 'Burada Açık Kaynak Platformu'muzun düzenlemiş olduğu 'Hackathon'lardan bir tanesinde NFT, Metaverse ve Blokzincir temalı proje çalışmasının içerisindeyiz. 41 takım 112 geliştiriciyle tam 36 saat boyunca buradaki alanda aslında zaman zaman uyuyarak, zaman zaman uyuklayarak, zaman zaman da tamamen ayakta durarak bir çalışmayı sergilediler. 36 saat boyunca kodladılar aslında. Bu kodların neticesinde yapmış oldukları çalışmaları karşılarındaki mentorlere ve jürilere sunuyorlar. Jüride hem akademik anlamda çalışma yapan kişiler mevcut hem de diğer tarafta sektörde çalışmaları nasıl kullanırız diye sorduklarında cevap verebilecek sektör temsilcileri de burada' dedi.

'HEDEFİMİZ TAKIMLARIN GİRİŞİMCİ OLABİLMESİ'

Amaçlarının yarışmacı olarak kendini gösteren kişilerin ilerleyen dönemlerde sektöre girişimci rolü ile giriş yapmalarını sağlamak olduğunu belirten İbrahimcioğlu 'Hedefimiz Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun yapmış olduğu 'Hackathon'larla aslında daha fazla geliştiricinin sistemde, yazılım şirketlerinde yer alabilmesi ve yapmış oldukları projelerle takımların yeni girişimciler olarak camiada teknoloji şirketi olarak var olmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

'AMACIMIZ FARKINDALIĞI ARTIRMAK'

Düzenlenen yarışmanın girişimciler için oldukça kıymetli olduğunu anlatan Türkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü Sertaç Yerlikaya da, 'Açık Kaynak Platformu olarak sektör temsilcileri, kamu ve üniversitelerle birlikte yarışmalar düzenliyoruz. Bugün yaptığımız etkinlik de bu yarışmalardan birisi. Blokzincir, NFT ve Metaverse konusunda hem sektörde ve üniversitelerde öğrenciler arasında start-up'lar arasında farkındalığı artırmak hem bu alanda yeni girişimlere fırsat vermek hem de ekosistem paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla bu yarışmayı düzenledik. 120'nin üzerinde sektör temsilcimiz de yarışmada bizi desteklediler. Yarışma oldukça heyecanlıydı, uzun zamandır fiziksel olarak yaptığımız ilk yarışma. Cuma günü açılışı yapılmıştı, 36 saat sürdü yarışma. 110'un üzerinde yarışmacı ve takım katıldı. Oldukça heyecanlı ve verimli bir çalışma oldu' dedi.

TAKIMLAR 2 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Maratonun ardından iki farklı kategoride başarı gösteren takımlar ödüllendirildi. Proje kategorisinde Medipol Blockchain takımı birinci olarak 100 bin lira para ödülünün sahibi oldu. İkinci olan Notus Network takımı 75 bin lira, üçüncü olan O.M.S. takımı ise 50 lira ile ödüllendirildi.

Case kategorisinde ise 42 Core takımı birinci olarak 100 bin lira para ödülü almaya hak kazandı. İkinciliğe layık görülen Ft_bestof42 takımı 75 bin lira, üçüncü olan Ft_Blockchain takımı ise 50 bin lira ile ödüllendirildi.