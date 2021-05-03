Blokzincir online seminerleri devam ediyor - Son Dakika

'Blokzincir Konuşmaları'nın üçüncüsünün, 4 Mayıs'ta Zoom üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. Online seminerde blokzincir teknolojisinin sınırlar ötesi uygulamaları konuşulacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Blokzincir Konuşmaları" online seminer serisinin üçüncüsü, 4 Mayıs 2021 Salı günü gerçekleştirilecek. 'Sınırötesi Blokzincir Altyapısı ve Uygulama Alanları' adını taşıyan seminerde, blokzincir teknolojisinin sınırları aşan yönlerinin, uluslararası altyapısı ve başta kripto para transferi olmak üzere blokzincir teknolojisinin küresel uygulama alanlarının ele alınacağı belirtildi.

ÖNEMLİ KONUŞMACILAR VAR

İAÜ Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanı Erol User'in moderasyonunu üstleneceği seminerde önemli konuşmacılar bulunduğu açıklandı. Online seminerde, Prof. Dr. Roman Beck ve Nena Dokuzov ise konuşmacı olarak yer alacak. Bilgi sistemleri uzmanı olan Prof. Dr. Roman Beck, halen Avrupa Blokzincir Merkezi başkanlığını yürütüyor. Nena Dokuzov ise Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Ekonomi ve Blockchain Teknolojileri Proje Grubu Başkanı, UNECE uzmanı ve Slovenya Delegasyon Başkanı olarak görev yapıyor.