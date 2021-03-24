"Blokzincir" teknolojisi için panel - Son Dakika

"Blokzincir" teknolojisi için panel

24.03.2021 13:52

Geleceği şekillendireceği söylenen "blockzincir" teknolojisi için çevrim içi bir panel düzenleyecek olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nde webinarda blokzincir teknolojisinin dijitalizasyona etkisi ele alınacak.

Geleceği şekillendireceği söylenen "blockzincir" teknolojisi için çevrim içi bir panel düzenleyecek olan İstanbul Aydın Üniversitesi'nde webinarda blokzincir teknolojisinin dijitalizasyona etkisi ele alınacak.

Kamuoyunun, başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimleriyle bildiği blokzincir (blockchain) teknolojisi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin (İAÜ) düzenleyeceği bir çevrim içi panelde (webinar) ele alınacak. İAÜ Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği "Blokzincir Söyleşileri: Dijitalizasyon" başlıklı webinarda, blokzincir teknolojisinin dijitalizasyon sürecine etkileri ele alınacak.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın da katılacağı, moderatörlüğünü ise İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanı ve BlockchainArmy Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Erol User'in üstleneceği webinarda üst düzey konuşmacılar yer alacak. Webinara, Malta Eski Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Eski Üyesi H. E. Joseph Muscat ve Afganistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Masooma Khawari; konuşmacı olarak katılacak.

MALTA ESKİ BAŞBAKANI MUSCAT, BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN KAMU HİZMETLERİNDE KULLANILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMIŞTI

8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 15.00'te Zoom'da gerçekleştirilecek olan webinarda, özellikle Malta Eski Başbakanı Muscat da katılacak. Muscat, Başbakanlığı döneminde Malta'nın dijital dönüşüm ve blokzincir teknolojisinin kamu hizmetleri ve finans uygulamalarında kullanılması noktasında önemli çalışmalar yapmıştı. Afganistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Masooma Khawari ise, aynı şekilde blokzincir teknolojisinin günlük hayata entegrasyonu konusunda çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

"BLOKZİNCİR, BITCOIN'DEN ÇOK DAHA FAZLASI"

Blokzincir teknolojisini kamuoyunun kripto paralar ile bilindiğini, ancak söz konusu teknolojinin bundan çok daha fazlasını içerdiğini hatırlatan İAÜ Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Arş. Gör. Mustafa Takaoğlu, "Blokzincir teknolojisi, kripto paralar dışında; bankacılık uygulamaları, internet güvenliği, tedarik zinciri, nesnelerin interneti, sigortacılık, kişisel ve toplu ulaşım, online veri saklama, vakıf ve bağış işlemleri, oy verme süreçleri, kamu uygulamaları, sağlık uygulamaları, enerji yönetimi, fikri mülkiyet ve telif hakkı uygulamaları, emlak ve tapu uygulamaları, dijital kimlik, akıllı şehirler, akıllı sözleşmeler ve hukuki uygunluklarının incelenmesi, eğitim alanında uygulamaları gibi konularda uygulamaları mümkündür. Günümüzde bu kadar ilgi çekici hale gelmesinin sebebi yukarıda da belirtildiği üzere 2008 yılında Satoshi Nakamoto mahlaslı, kim olduğu bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından önerilen Bitcoin kripto parası sayesinde olmuştur. Bitcoin kripto parası, blokzincir temelleri üzerinde oluşturulmuş, dolayısıyla kriptoloji biliminin sistemin güvenliğini sağladığı, arada üçüncü şahısların bulunmadığı bir ödeme sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

"NEREDEN ÇIKTI BU BITCOIN?"

Takaoğlu, Bitcoin'in ortaya çıkmasının öyküsünü ise şöyle anlattı: "2008 yılında patlak veren Amerikan merkezli ekonomik krizde, merkezi otoritelerin insanlara vermiş olduğu güvensizlik sebebiyle bir tepki olarak doğan Bitcoin, merkezi otoriteyi saf dışı bırakarak, işlemlerin karşılıklı olarak yapılmasını önermiş ve ortaya bir mimari koymuştur. Bilindiği gibi bu kriz, Mortgage taşınmaz kredileri ile ilgili bilgileri paylaşan merkezi otoritelerin gerçekçi olmayan veriler ışığında işlemler yapması sebebiyle ortaya çıkmış bir krizdir. Bitcoin kripto parasının maddi değerinin aşırı miktarlarda artması, aşırı hareketli ve dalgalı yapısına rağmen insanların ilgisini çekmiş ve günümüzde gelinen süreçte Bitcoin ve Bitcoin'den sonra üretilen tüm kripto paralara verilen ad olan Altcoin'lere olan ilgi artarak devam etmiştir."

"İAÜ BLOKZİNCİR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİMİZİN AMACI ARGE ÇALIŞMALARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞMAK"

Kısa bir süre önce hizmete giren İAÜ Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacını "Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları ve öğrencilerinin blokzincir teknolojilerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detayları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini icra etmek ve elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmak" olarak açıklayan Takaoğlu, merkezin faaliyet alanlarını ise şöyle sıraladı: Blokzincir teknolojisi ile ilgili araştırma ve tanıtıma yönelik etkinliklerde bulunmak, Blokzincir teknolojisi ile ilgili tanıtıcı etkinlikler yapmak, Blokzincir teknolojisi kapsamında projeler hazırlamak ve yönetmek, Blokzincir teknolojisi ile ilgili birikim ve kültürü sanayi kuruluşlarına aktarmak, Blokzincir teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle işbirlikleri ve projeler yapmak, üniversite kaynaklarını amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak, konuyla ilgili kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlıklarda bulunmak, Blokzincir teknolojisi ile ilgili tezli/tezsiz yüksek lisans programları açmak ve üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bunların çalıştırılmasını sağlamak ve bu konuda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.


Blokzincir teknolojisi için panel

İstanbul Aydın Üniversitesi, Bitcoin, Kripto, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Blokzincir' teknolojisi için panel - Son Dakika Ekonomi


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