Blokzincir teknolojisi, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?
5 saat önce
Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ve sanal para birimi bitcoin, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor.
Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ve sanal para birimi bitcoin, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki bu teknoloji, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:03
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