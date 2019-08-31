Son Dakika Haberleri: Blokzincir teknolojisi, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?
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Blokzincir teknolojisi, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?

5 saat önce

Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ve sanal para birimi bitcoin, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ve sanal para birimi bitcoin, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki bu teknoloji, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:03 
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