Son Dakika Haberleri: Blokzincir teknolojisi, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?
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Blokzincir teknolojisi, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?

5 saat önce

Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ve sanal para birimi bitcoin, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki bu teknoloji, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?

Blokzincir teknolojisi, lojistik ve sağlık sektöründe nasıl uygulanabilir?, System.String[]

Blokzincir (Blockchain) teknolojisi ve sanal para birimi bitcoin, dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu teknoloji sağlıktan finans sektörüne, eğitimden savunma sanayiinde köklü değişlikler yapma potansiyeline sahip. Zira blokzincire güvenli veri yükleme ve eş zamanlı erişime sahip olma tüm süreçleri basitleştirerek, zaman ve maliyetten tasarruf etmek mümkün.


Dubai'de düzenlenen Blokzincir Zirvesi'nde, blokzincir kullanılarak hayatın nasıl kolaylaştırılabileceğine dair örnekler verildi.

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Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:23 
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